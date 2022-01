im Clip: Faisal Kawusis traumatisches Cookie-Fiasko

Wer ist Faisal Kawusi?

Faisal Kawusi ist bereits aufgrund vieler TV-Auftritte, seiner Bühnenshows wie auch seiner eigenen Sendung "Die Faisal Kawusi Show" ein bekanntes Gesicht in der deutschen Medienlandschaft. Der Komiker feierte im Herbst 2021 außerdem sein 10-jähriges Bühnenjubiläum. Neben seinen Auftritten im TV betreibt er noch einen erfolgreichen YouTube-Kanal mit über 393.000 Abonnent:innen.

Wie wurde der Comedian bekannt?

Er startete mit einer Lehre zum Bankkaufmann, die er mit Erfolg abschloss: Der deutsche Comedian Faisal Kawusi ist ein echtes Allround-Talent. Nachdem er 2015 an mehreren kleinen Wettbewerben teilgenommen hatte, holte er sich den Sieg beim "NDR-Comedy-Contest". Im Anschluss wurde er zu Stefan Raabs Erfolgsshow "TV total" eingeladen.

Faisal Kawusi im Fernsehen

Nach "TV total" kletterte er die Karriereleiter immer weiter nach oben und bewies sich als Gast und Kandidat in zahlreichen TV-Formaten. Vor allem seine herausragende Leistung bei der Tanzshow "Let's Dance" sticht heraus. In der zehnten Staffel der Show entpuppte er sich mit seiner sympathischen Art als Publikumsliebling und belegte zusammen mit Profitänzerin Oana Nechiti den fünften Platz. Außerdem war er bereits Gast bei Luke Mockridges Show "Luke! Die Woche und ich" sowie "Pussy Terror TV" von Carolin Kebekus.

Der beliebte Komiker bei "Das große Promibacken" 2022

Nun will der sympathische Komiker sein Talent am Backofen beweisen. Dass er sehr erfolgreich abgenommen hat, ist für Faisal Kawusi kein Grund, auf das Backen zu verzichten. Er will die Jury mit leckeren Torten und Gebäck überzeugen. Wenn du wissen willst, ob der Komiker auch gut backen kann, dann schalte ein. Die Show läuft sechs Wochen lang jeden Mittwoch um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.