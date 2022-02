"Das große Promibacken" geht in die nächste Runde: Wieder einmal treten acht prominente Hobbybäcker:innen im Kampf um den Goldenen Cupcake und 10.000 Euro für einen guten Zweck gegeneinander an. In diesem Jahr ist Influencerin Sarah Harrison mit dabei und hochmotiviert, sich den Preis zu holen. Neben ihrer Popularität auf der Plattform Instagram ist die 30-Jährige durch mehrere TV-Auftritte und als erfolgreiche YouTuberin ein bekanntes Gesicht in der deutschen Medienlandschaft.