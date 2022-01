Im Clip: Hardy Krüger jr.: "Einfach machen, nicht nachdenken!"

Wer ist Hardy Krüger jr.?

Als Sohn des bekannten Schauspielers Hardy Krüger kam Hardy Krüger junior 1968 in der Schweiz zur Welt. Nach seiner Ausbildung als Bartender und Koch besuchte er eine Schauspielschule in Los Angeles, die ihn auf seinen späteren Beruf im Film- und Fernsehgeschäft vorbereitete. Als Publikumsmagnet und Frauenschwarm ist er Teil von unzähligen Produktionen und stand in preisgekrönten Filmen vor der Kamera. Das Geschichtsdrama "Stauffenberg", in dem Hardy Krüger jr. mitspielte, wurde sogar mit dem Deutschen Fernsehpreis als Bester Film ausgezeichnet.

Hardy Krüger jr.: Sein buntes Familienleben

Heute lebt der 53-Jährige mit seiner Familie in Starnberg. Nach zwei gescheiterten Ehen mit Petra Zinati und Katrin Fehringer heiratete er 2018 die PR-Agentin Alice Rößler. Gemeinsam bringen sie sieben Kinder aus früheren Beziehungen mit in die Ehe. Auf Instagram gewährt er seinen Fans gelegentlich Einblicke in sein Privatleben und zeigt besonders gerne seinen vierbeinigen Mitbewohner Timba, der mittlerweile zur großen Patchworkfamilie gehört.

Durch diese Filme und Serien wurde er bekannt

Seine professionelle Schauspielkarriere startete in Deutschland Anfang der 1990er-Jahre. Mit den ARD-Serien "Nicht von schlechten Eltern" und "Gegen den Wind" wurde Hardy Krüger jr. landesweit bekannt. Kurze Zeit später konnte er sich im internationalen Filmgeschäft etablieren. Neben Gérard Depardieu übernahm er die Rolle des Tragicomix im Klassiker "Asterix und Obelix gegen Caesar". Von 2006 bis 2013 verkörperte Krüger jr. im ZDF in der Fernsehserie "Forsthaus Falkenau" den Förster Stefan Leitner, als ärztlicher Direktor ist er bei "Notruf Hafenkante" zu sehen. 2017 spielte er in "Das Traumschiff: Tansania" mit.

Hardy Krüger jr. bei "Das Große Promibacken 2022"

Bisher hat der Schauspieler nur einmal einen Kuchen gebacken – und das mit einer Backmischung. In der großen SAT.1-Backshow wird es somit spannend, wie sich Hardy Krüger jr. mit verschiedenen Rezepten schlagen wird. Eines ist aber sicher: Aufgrund seiner Vorliebe für Schokolade möchte der Unicef-Botschafter und Familienvater diese Leckerei auf jeden Fall in eines seiner Gebäcke einarbeiten. In Folge 3 erreicht Hardy Krüger jr. lediglich 42 Punkte und landet auf dem letzten Platz. Der Schauspieler muss die Show verlassen.

Die Rezepte von Hardy Krüger jr.