Im Clip: Jenny Elvers: "Ich kann gar nicht backen"

Wer ist Jenny Elvers?

Aus dem deutschen Reality-Fernsehen ist sie kaum noch wegzudenken. Doch Jenny Elvers hat noch mehr Talente als die Schauspielerei. Neben ihren TV-Auftritten arbeitet sie als Moderatorin und Autorin. Bei "Das große Promibacken" möchte sie nun ihr Fingerspitzengefühl beim Backen unter Beweis stellen und zeigen, wie kreativ sie hinter dem Backofen arbeiten kann.

Die Karriere von TV-Star Jenny Elvers

Jenny Elvers wurde 1972 in Amelinghausen geboren, einem kleinen Dorf in der Lüneburger Heide, und absolvierte nach ihrem Realschulabschluss ein Schauspielstudium in Berlin und Hamburg. Ihre schauspielerischen Fähigkeiten verfeinerte sie anschließend an der American National Academy of Performing Arts in Los Angeles.

In den 1990er-Jahren ergatterte Jenny Elvers mehrere Moderations- und Schauspieljobs, die ihren Bekanntheitsgrad erhöhten. Zusätzlich rückte sie durch ihre freizügigen Performances und ihr ausschweifendes Partyleben medial in den Mittelpunkt. Mit ihren Beziehungen mit Thomas D und Heiner Lauterbach landete die heute 49-Jährige in den Schlagzeilen vieler Boulevardzeitungen.

Ein Herz und eine Seele: Jenny Elvers und ihr Sohn Paul

Mit dem deutschen Gastronomen und Schauspieler Alex Jolig hat Jenny Elvers einen gemeinsamen Sohn, der 2001 geboren wurde. 2003 heiratete sie ihren Manager Götz Elbertzhagen und führte fortan einen Doppelnamen. Das Paar lebte bis zu seiner Trennung im April 2013 in Rheinbach. Im Oktober 2014 wurde die Ehe der beiden geschieden, seither lebt Jenny als alleinerziehende Mutter mit ihrem Sohn im spanischen Marbella.

Jenny Elvers und die Liebe: Die Partner an ihrer Seite

Nachdem Jenny Elvers den Familiennamen Elbertzhagen abgelegt hatte, war sie vier Jahre lang mit Unternehmer Steffen von der Beek liiert, der auch ihr Management übernahm. Im März 2017 gab das Paar seine Trennung bekannt. Nach einer kürzeren Beziehung mit dem Hamburger Model Simon Lorinser ist es nun ruhig geworden um das Liebesleben der Schauspielerin.

Jenny Elvers nahm an "Promi Big Brother" und "Dancing on Ice" teil

Im September 2013 war sie Teilnehmerin bei "Promi Big Brother" und gewann die erste Staffel. Drei Jahre später belegte die heutige 49-Jährige den zweiten Platz in der RTL-Sendung "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" 2019 verzauberte Jenny Elvers die Zuschauer:innen als Eistänzerin im SAT.1-Format "Dancing on Ice". Zuletzt schaute sie in der Sendung "Die Herzblut-Aufgabe – Promis in der Pflege" dem Pflegepersonal über die Schulter und packte im Klinikalltag mit an.

Liegt das Backtalent in der Familie?

Jenny Elvers nahm schon an vielen verschiedenen TV-Shows teil, doch beim Backen hat sie noch nicht gezeigt, was sie kann. Zu ihren Lieblingskuchen zählt der klassische Streuselkuchen mit fluffigem Hefeteig und einem Hauch Zimt. Vor allem ihr Vater ist stolz auf die Kandidatin bei "Das große Promibacken", schließlich arbeitete er früher als Konditor und weiß, wie schwer es ist, eine mehrstöckige Torte zu backen.

Ob das Backtalent von Jennys Vater an die Schauspielerin weitergegeben wurde, kannst du ab dem 12. Januar 2022 in SAT.1 sehen.