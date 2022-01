"Das große Promibacken" startet 2022 in Staffel 6.

Acht prominente Kandidat:innen sind dabei. Erfahre hier mehr.

Die Jury vergibt für jedes Gebäck Punkte und entscheidet, wer eine Runde weiterkommt.

In jedem Wettkampf braucht es einen Schiedsrichter. Bei "Das große Promibacken" schauen die beiden Juror:innen den prominenten Kandidat:innen genau über die Schulter. Tipps und Tricks gibt es nur gelegentlich …

Die Moderatorin bei das "Das große Promibacken" 2022

In der SAT.1-Backstube herrscht nicht selten absolutes Chaos und Zeitdruck. Gut, dass eine dabei den Überblick behält. Enie van de Meiklokjes moderiert seit 2014 "Das große Backen" und die Schwesterformate mit den Promis und den Profis. Backkenntnisse bringt sie außerdem aus ihrer eigenen Backshow "Sweet & Easy – Enie backt" mit, in der sie ausgefallene Cupcakes, Kuchen und Torten kreiert.

Wer ist die Jury bei "Das große Promibacken" 2022?

In Deutschlands größter Backshow werfen Bettina "Betty" Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs einen strengen Blick auf die Gebäcke der Promis und bewerten diese nach der Verkostung. Punkte gibt die Jury für Geschmack, Technik, Optik und Schwierigkeitsgrad.

Jurorin Bettina "Betty" Schliephake-Burchardt

Wenn sich jemand besonders gut mit Torten auskennt, dann sie: Bettina Schliephake-Burchardt ist nicht nur gelernte Konditormeisterin, sondern auch geprüfteSugar Artistund Schokoladen-Sommelière. Die Motivtorten-Queen ist seit 2015 Teil der Jury im SAT.1-Backkosmos und nimmt mit ihrem Kollegen Christian Hümbs die prominenten Kandidat:innen genau unter die Lupe.

Juror Christian Hümbs

Mit neuer Friseur und voller Motivation ist Christian Hümbs in dieser Staffel wieder mit von der Partie. Der gebürtige Münchner absolvierte in jungen Jahren eine Ausbildung zum Koch und Konditor, bevor er sich auf Desserts und Süßspeisen fokussierte. Er arbeitete unter anderem in der Stromburg bei Johann Lafer, wurde Chef-Patissier im exklusiven Louis C. Jacob in Hamburg und im Bayerischen Hof in München.

Christian Hümbs ist ebenfalls seit 2015 Teil der Jury und freut sich auf die süßen und herzhaften Gebäckstücke der Kandidat:innen, bei denen er besonders auf die technische Umsetzung achtet.

Wie Betty und Christian die ersten Kuchen und Torten der Promis bewerten, siehst du heute Abend um 20:15 Uhr in SAT.1.