"Das große Promibacken" 2022 – Osterspezial: Diese Kandidatinnen und Kandidaten sind dabei

Das Osterspezial von "Das große Promibacken" 2022 läuft am 15. April um 17:15 Uhr in SAT.1.

Sechs Promis treten in zwei Teams gegeneinander an und backen österliche Köstlichkeiten.

Moderiert wird die Backshow von Enie van de Meiklokjes, die Jury besteht aus Betty Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs.

In diesen Hallen haben sie Geschichte geschrieben – jetzt ist es Zeit für die Fortsetzung! Sechs prominente Hobbybäcker:innen betreten ein zweites Mal die SAT.1-Backstube und kämpfen erneut um den Goldenen Cupcake und 10.000 Euro für den guten Zweck.

Das sind die Kandidat:innen im Osterspezial

Zu Team 1 gehören:

Pascal Hens

Stefanie Hertel

Ross Antony

Die Herausforderer in Team 2 sind:

Franziska Knuppe

Julius Brink

Marijke Amado

Pascal Hens

Er ist nicht nur Welt- und Europameister im Handball, sondern auch Sieger der "Promi-Darts-WM" und der Tanzshow "Let’s dance". In der 5. Staffel von "Das große Promibacken" kämpfte er sich bis ins Finale.

>> Mehr über Pascal Hens

Stefanie Hertel

Nach ihrem Auftritt als Panter bei "The Masked Singer" zeigte Stefanie Hertel anschließend in der SAT.1-Backstube ihr Können und backte sich bis in die dritte Folge. Einmal durfte sich die Schlagersängerin sogar über die rote Schürze freuen.

>> Mehr über Stefanie Hertel

Ross Antony

Er zählt zu den Sonnenscheinen der Backshow: Ross Antony war einer der ambitionierten Kandidat:innen im Jahr 2020. Während sich viele Promis auf das Backen konzentrierten, erfüllte er die Backstube mit seiner Stimme und sorgte mit seinen Liedern und seiner munteren Stimmung für gute Laune.

>> Mehr zu Ross Antony

Franziska Knuppe

Auf das Model werden viele Blicke im Osterspezial gerichtet sein: Franziska Knuppe konnte sich in der 5. Staffel den Sieg sichern und gewann nicht nur den Goldenen Cupcake, sondern auch 10.000 Euro für DKMS Life. Ob sie auch in der Oster-Sonderausgabe besonderes Fingerspitzengefühl beweisen kann?

>> Mehr zu Franziska Knuppe

Julius Brink

2018 hat Julius Brink das Backfieber gepackt. Bei "Das große Promibacken" erreichte der Olympiasieger im Beachvolleyball das kulinarische Finale, scheiterte aber an der starken Konkurrenz. Im Osterspezial 2022 will er nun erneut angreifen und auf das Siegerpodest klettern.

>> Mehr zu Julius Brink

Marijke Amado

Acht Jahre lang waren Marijke und ihr Zauber-Vorhang in der "Mini Playback Show" die Helden aller Kinder. 2019 trat sie dann gegen ihre Nachfolgerin Jasmin Wagner in der 3. Staffel von "Das große Promibacken" an. Ihre Motivation, das Backen für ihre Enkel zu lernen, brachte sie auf Platz sechs von Deutschlands größter Backshow. Ob sie ihre Fähigkeiten seitdem weiter ausgebaut hat, zeigt sich im Osterspezial.

>> Mehr zu Marijke Amado

Das ist neu in der Sonderausgabe von "Das große Promibacken" 2022

Im Osterspezial treten sechs Promibäcker:innen in Dreier-Teams gegeneinander an. Teamwork ist also gefragt, denn beim Osterspezial werden die Jury-Punkte im Team vergeben. Die Kandidatinnen und Kandidaten erstellen gemeinsam eine prächtige Ostertafel, auf der sie die Gebäcke aller drei Aufgaben präsentieren. Das Sieger:innentrio bekommt 10.000 Euro für eine selbstgewählte Institution oder Hilfsorganisation.

Welche Rezepte werden in Staffel 6 von den Promis umgesetzt?

Während des Osterspezials ist dir das Wasser im Mund zusammengelaufen? Oder du hast eine leckere Inspiration für deine Ostertafel gesichtet? Im Anschluss an die Sonderausgabe findest du alle Rezepte online zum Nachbacken.

>> Alle Rezepte des Osterspezials

Alle weiteren Infos und die ausführliche Beschreibung von "Das große Promibacken" 2022 – Osterspezial findest du auf dieser Seite.