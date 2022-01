Das große Promibacken

Wer ist raus, wer noch dabei?

Der kulinarische Wettkampf um den Goldenen Cupcake hat bereits begonnen. Am Ende jeder Folge muss eines der prominenten Backtalente die Show verlassen. Wie viele Punkte die Kandidat:innen in jeder Folge ergattern konnten und wer sich über die rote Schürze als "Bäcker:in der Woche" freuen darf, erfährst du in diesem Artikel.