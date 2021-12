Das große Promibacken

Im Clip: Sven Ottke: "Erst herzhaft, dann süß"

Wer ist Sven Ottke?

Sven Ottke ist ein deutscher Sportler und war von 1997 bis 2004 Profiboxer und Weltmeister. Schon in seiner Kindheit hatte er einen hohen Bewegungsdrang und geriet oftmals in Schlägereien. Über einen Freund kam er dann zum Boxen und lernte, seine Energie in sportlichen Wettkämpfen einzusetzen.

Sven Ottkes Sportkarriere: Vom Boxweltmeister zum Golf-Trainer

Sven Ottkes Sportkarriere begann im Alter von 14 Jahren. Im Spandauer Boxclub begann er sein Training und konnte sich bereits zwei Jahre später bei der Deutschen Meisterschaft in der Juniorenklasse beweisen. Auch in der späteren Männerklasse setzte er seine Erfolgsserie fort und boxte sich an die Weltspitze: Elf deutsche Meistertitel holte er sich. Insgesamt dreimal nahm Ottke an den Olympischen Spielen teil, von denen er jedoch ohne eine Medaille heimkehrte. Zu seinen größten Erfolgen zählen zwei Siege bei der Europameisterschaft und zwei Weltmeistertitel.

Heute widmet sich der 54-Jährige seiner zweiten Leidenschaft, dem Golfen. Im September 2010 begann er seine Ausbildung zum Golflehrer und trainiert seitdem junge Golftalente für Golf-Turniere. Boxerisch wird er als Kommentator bei der ARD erhalten bleiben.

Sven Ottke im Dschungelcamp

Nach seiner sportlichen Karriere sammelte Ottke Erfahrungen in den Unterhaltungsformaten der deutschen TV-Landschaft: Im Januar 2020 zog er ins australische Outback und nahm an der RTL-Show "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" teil. Er hielt bis zum Finale durch, musste sich am Ende jedoch mit Platz zwei hinter Dschungelkönig Prince Damien geschlagen geben.

Sven Ottke privat

Der Profisportler ist zum zweiten Mal verheiratet und lebt derzeit in Karlsruhe. Von seiner ersten Frau Gabi Reha trennte er sich 2005 nach zwölf Jahren Ehe, aus der zwei Kinder hervorgingen: Rebecca und Marc-Steffen. Im Januar 2009 folgte Svens drittes Kind Emily Svenic von seiner zweiten Frau Monic.

Sven Ottke bei "Das große Promibacken" 2022

Würde er einen Kuchen verkörpern, wäre er nach eigenen Angaben eindeutig eine Schwarzwälder Kirschtorte. Wie sich der Boxer Sven Ottke mit Schneebesen, Rührschüssel und Backformen schlägt, erfährst du in der ersten Folge am 12. Januar 2022 um 20:15 Uhr in SAT.1.