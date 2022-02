Das große Promibacken

Für Jenny Elvers endet die Reise durchs Schlaraffenland

Die Luft in der Backstube wird von Folge zu Folge dünner. In dieser Woche konnte Jenny Elvers beim präzisen Arbeiten nicht punkten. Sie verliert den Anschluss an ihre Konkurrent:innen und scheidet in Folge 4 aus.