Das große Promibacken

Detlef Soost: "Ich bin komplett durch."

Buttercreme ohne Butter? Das sollte den Kandidat:innen bei "Das große Promibacken" eigentlich nicht passieren. Doch bei Detlef Soost geht in der technischen Prüfung so ziemlich alles schief, was nur schiefgehen kann. Schafft er es, die Jury mit einem kreativen Backgedicht von seinen Fehlern abzulenken?