"Das große Promibacken" 2022: Wer ist raus, wer noch dabei?

Wer sind die Kandidat:innen bei "Das große Promibacken" 2022?

Acht Prominente mit den unterschiedlichsten Talenten duellieren sich bei "Das große Promibacken" 2022 mit köstlichen Kuchen und außergewöhnlichen Torten. Dabei haben sie nur ein Ziel: "Deutschlands prominente:r Hobbybäcker:in". Doch wer hat das größte Backtalent und behält die Nerven bei der liebevollen Kuchengestaltung? Hier erfährst du, welche Kandidat:innen an der Backshow teilnehmen.

"Das große Promibacken" 2022: Wer ist raus und wer ist noch dabei?

In jeder Folge stellen sich die Promis drei Aufgaben, die nach Ablauf der Zeit von der Jury verkostet werden. Konditormeisterin Bettina "Betty" Schliephake-Burchardt und Chef-Patissier Christian Hümbs vergeben anschließend jeweils bis zu zehn Punkte für Geschmack, Technik, Optik und Schwierigkeitsgrad. Wer am Ende der Show die wenigsten Punkten sammeln konnte, scheidet aus und muss "Das große Promibacken" verlassen. Weitere Infos zu den Exits der Show findest du hier.

Wer ist raus? Diese Promis mussten bereits gehen:

Wer ist noch dabei bei "Das große Promibacken" 2022?

Die Punkte der Kandidat:innen bei "Das große Promibacken" 2022

Wie viele Punkte die Backtalente für ihre kulinarischen Kunstwerke erhalten haben, siehst du hier in der Tabelle:

Kandidat:in Punkte aus Folge 1 Punkte aus Folge 2 Punkte aus Folge 3 Punkte aus Folge 4 Detlef Soost 47,5 38,5 49 42 Evelyn Burdecki 19 - RAUS 0 0 0 Faisal Kawusi 44,5 49 46,5 40,5 Hardy Krüger Jr. 36,5 47,5 42 - RAUS 0 Jenny Elvers 40,5 44 45,5 39 - RAUS Natalia Avelon 50 42,5 51,5 45,5 Sarah Harrison 51 56,5 56,5 52 Sven Ottke 33,5 24,5 - RAUS 0 0

Wer gewinnt die rote Schürze bei "Das große Promibacken" 2022?

Die rote Schürze ist eine besondere Auszeichnung in der SAT.1-Backshow, denn nur der Kandidat oder die Kandidatin, der oder die in den Augen der Jury die beste Leistung der Woche erbracht hat, darf sich mit dem roten Kleidungsstück schmücken. Sie ist also eine Art Wanderpokal, der am Ende jeder Folge weitergegeben wird. Hier erfährst du ab Folge 1, wer die rote Schürze ergattern konnte.

Sarah Harrison gewinnt die rote Schürze in Woche 1.

Sarah Harrison kann sich in Folge 2 erneut über das rote Acessoir freuen.

Sarah Harrison ergattert erneut in Folge 3 die rote Schürze und wird somit „Bäckerin der Woche“.

Sie kann es einfach nicht lassen. Auch in Folge 4 gewinnt Sarah Harrison die rote Schürze.

