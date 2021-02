Alle wichtigen Infos zum Start, den Sendezeiten und der Show zum Nachlesen

Ekaterina Leonova hat Feuer im Blut. Als Tänzerin ist sie vor allem für ihre leidenschaftlichen Darbietungen in Sachen Tango bekannt. Ob sie ihr Temperament auch zur Geltung bringen kann, wenn es um Schokolade, Buttercreme und Teigvariationen geht, zeigt sie bei "Das große Promibacken" 2021.

Tänzerin aus Russland

Die Kandidatin wurde in Wolgograd in Russland geboren. Sie tanzt seit ihrer Kindheit und konnte schon in frühen Jahren ihre ersten Titel abstauben. 2008 wurde sie zur Miss Wolgograd gekürt. Anschließend zog es sie nach Deutschland, wo sie Betriebswirtschaftslehre in Köln und Düsseldorf studierte.

Im Trailer: "Das große Promibacken" startet in eine neue Staffel

Bis an die Spitze

Seit 2013 ist sie als Profitänzerin bei "Let's Dance" dabei. Nachdem sie sich 2017 mit Gil Ofarim zum Sieg tanzte, verteidigte sie ihren Titel zwei Mal in Folge – und staubte 2019 diesen sogar mit ihrem Tanzpartner Pascal Hens ab. Der Handballer und die Tänzerin traten gemeinsam an und wuchsen im Tanzwettbewerb zu einem Dreamteam zusammen.

Doch in der SAT.1-Backstube sind sie nun Rivalen um den Sieg, denn Pascal ist in diesem Jahr ebenfalls einer der prominenten Hobbybäcker. Ob sich einer von beiden an die Spitze bäckt, siehst du in SAT.1 und auf Joyn.

>> Mehr zu allen Kandidaten