Der Countdown läuft. Bald geht es endlich mit "Das große Promibacken" 2021 los. In einer neuen Staffel treten acht Prominente gegeneinander an, um im großen Finale die Konkurrenz an der Rührschüssel und dem Schneebesen auszustechen. Nun ist endlich bekannt: Das internationale Topmodel Franziska Knuppe ist eine der Kandidatinnen.

Internationales Topmodel

Wenn Franziska Knuppe nicht gerade um die rote Schürze kämpft, steht sie vor der Kamera oder auf dem Laufsteg. Als international erfolgreiches Topmodel vertrat sie schon viele große Marken wie Schwarzkopf, Pantene, Braun, Joop, Samsung oder Reebok.

Egal ob Paris, New York, Mailand oder London – Franziska Knuppe ist weltweit gefragt. Auf den Fashion Shows von Thierry Mugler, Escada, Joop, Vivienne Westwood, Karl Lagerfeld und anderer Designer und Kunden zeigte sie ihr Modelkönnen. Zudem zierte sie schon die Cover der GQ, Elle, Vogue, Cosmopolitan und anderer Zeitschriften.

Von Wolfgang Joop entdeckt

Ihre Karriere begann 1997 in einem Café in Potsdam. Kein geringerer als Wolfgang Joop entdeckte sie und brachte sie groß raus. Eigentlich wollte sie Betriebswirtschaft studieren, nachdem sie eine Ausbildung zur Hotelfachfrau in München abgeschlossen hat.

Mann und Tochter

Seit 1999 ist sie mit ihrem Mann Christian Möstl verheiratet. Die beiden wurden 2007 Eltern und bekamen ihre Tochter Mathilda Ruby.

Von "The Masked Singer" zu "Das große Promibacken" 2021

2020 sah Fernsehdeutschland dabei zu, wie die pinke Fledermaus von "The Masked Singer" demaskiert wurde. Unter der Maske steckte Franziska Knuppe! Nun zieht es sie in die SAT.1-Backstube, wo sie neue Talente unter Beweis stellen muss.

Wie sich das Topmodel schlägt und ob sie ein Händchen für Backwerke aller Art beweist, siehst du in SAT.1 und auf Joyn.