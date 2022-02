"Das große Promibacken" 2022: Wer ist raus? Für Jenny Elvers endet die Reise durchs Schlaraffenland

Die Luft in der Backstube wird von Folge zu Folge dünner. Nur drei Kandidat:innen schaffen es am Ende ins Finale von "Das große Promibacken". In dieser Woche konnte Jenny Elvers beim präzisen Arbeiten nicht punkten. Sie verliert den Anschluss an ihre Konkurrent:innen und scheidet in Folge 4 aus.