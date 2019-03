Nach fünf Wochen in der Backstube kämpfen noch drei Prominente um den begehrten ersten Platz: Jasmin Wagner, Ingolf Lück und Evi Sachenbacher-Stehle stehen am Mittwoch, 20. März 2019, um 20:15 Uhr, im Finale von "Das große Promibacken". Das Trio hat sein Können in bislang 45 Challenges vor der Jury unter Beweis gestellt, doch im Finale braucht man noch mehr Fingerspitzengefühl, Fondant-Finesse und fantasievolle Füllungen als je zuvor. Jasmin Wagner, philosophisch wie ein Songtext: "Backen ist wie das Leben. Man weiß nie, was passiert und wenn man sich zu sicher ist, kriegt man die Backklatsche ins Gesicht."

Nur noch drei Herausforderungen trennen die Finalisten von dem Titel „Deutschlands bester prominenter Hobbybäcker 2019" – und die haben es in sich. Das anspruchsvolle Soufflé löst Begeisterung beim selbsternannten Außenseiter Lück aus: "Ich musste 60 Jahre alt werden, um mein erstes Soufflé nicht nur zu backen, sondern auch zu essen! Das Soufflé ist bislang komplett an mir vorbeigegangen!" Die zweite Challenge der Juroren Bettina Schliephake-Burchard und Christian Hümbs wirft Fragen auf. Wie zaubert man – ohne ein Bild vor Augen – die spezielle Falttechnik der italienischen Crostata? Jasmin Wagner verzweifelt: "Ich möchte bitte aus dem Backparadies abgeholt werden, Mama! Auch bei der zweifachen Wochengewinnerin Evi Sachenbacher-Stehle macht sich Panik breit: "Jetzt ist das Schlimmste passiert, was hätte passieren können." Scheitert die Geheimfavoritin ausgerechnet im Finale an der Herausforderung? Nur wer die technische Prüfung übersteht, darf im Duell zur letzten, alles entscheidenden Aufgabe antreten. Und da muss es schiefgehen: „Topsy-Turvy" nennt sich die schräge, mehrstöckige Torte, die ihren Bäckern alles abfordert. Denn am Ende kann es nur einen Gewinner geben, der den goldenen Cupcake und 10.000 Euro für einen guten Zweck bekommt.