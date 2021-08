Nach der Wahl ist vor der Wahl. Im Superwahljahr 2021 legt SAT.1 nicht nur die Abstimmung des "Deutschen Comedypreises" komplett in die Hände der Zuschauer:innen, sondern auch die Nominierungen. Ein Novum! In einer großen TV-Gala werden dann live in SAT.1 am 1. Oktober 2021, 20:15 Uhr, die Preise vergeben. Darüber hinaus verleiht das COLOGNE COMEDY FESTIVAL, das in diesem Jahr 30 Jahre alt wird, den Ehrenpreis an eine herausragende Künstler:in.