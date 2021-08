Große Live-Gala, doppelter Spaß:Katrin Bauerfeind und Steven Gätjen moderieren den "Deutschen Comedypreis" am 1. Oktober 2021, 20:15 Uhr, live in SAT.1. An diesem Abend werden die beliebtesten Comedy-Sendungen, Podcasts und Künstler:innen ausgezeichnet.