Verliehen wird ihr die Auszeichnung am Freitag, 1. Oktober, um 20:15 Uhr live in SAT.1. Während in den anderen fünf Kategorien das Publikum für ihre Favorit:innen abstimmen dürfen, wird der Ehrenpreis durch das COLOGNE COMEDY FESTIVAL verliehen.

Über Maren Kroymann

Ralf Günther, Geschäftsführer COLOGNE COMEDY FESTIVAL: "Maren Kroymann ist äußerst vielseitig begabt: Sie ist eine begnadete Sängerin, vielseitige Schauspielerin und wunderbar hintersinnige Kabarettistin. Sie ist die Pionierin der feministischen Satire, stets relevant, gesellschaftskritisch und immer höchst unterhaltsam. Ihr Humor kommt oft mit leisen Tönen, ihre Pointen sind aber scharf und präzise. Maren Kroymann ist einzigartig und ein absoluter Glücksfall für die deutsche Humorbranche! Herzlichen Glückwunsch Maren Kroymann!"

Darüber hinaus wurden insgesamt 20 Comedy-Sendungen und Podcasts und fünf Comedy-Stars in insgesamt fünf Kategorien von den Zuschauer:innen nominiert. Doch wer darf am Ende die begehrte Trophäe mit nach Hause nehmen?

Kurzbiographie Maren Kroymann:

1993 bis 1997 hat Schauspielerin, Kabarettistin und Sängerin Maren Kroymann mit "Nachtschwester Kroymann" die erste und bislang einzige weibliche Satiresendung in der ARD. Zugleich tritt sie in Fernsehserien wie "Oh Gott, Herr Pfarrer" oder "Vera Wesskamp" auf und ist als Schauspielerin in „Maria, ihm schmeckt’s nicht“ oder "Die Welle" auf der Kinoleinwand zu sehen. Kroymann setzt sich als Botschafterin des Vereins Coming Out Day e.V. für mehr Akzeptanz von queeren Schauspieler:innen ein und erhält 2015 den "MANEO-Award" für ihr künstlerisches und gesellschaftliches Engagement gegen Homophobie, Frauenfeindlichkeit und Gewalt. Seit März 2017 ist sie mit der Satiresendung "Kroymann" im Ersten zu sehen, die unter anderem mit dem "Juliane Bartel Medienpreis", dem DAfF-Preis der deutschen Akademie für Fernsehen, den "Grimme-Preisen" 2018 und 2019, sowie dem "Deutschen Fernsehpreis" ausgezeichnet wurde.

