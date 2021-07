Wann findet die SAT.1-Spendengala statt und wie kann gespendet werden?

Am Samstag, den 24. Juli 2021 wird die Gala um 20:15 Uhr in SAT.1 ausgestrahlt. Falls du keinen Fernseher in greifbarer Nähe hast, kannst du die Gala auch im SAT.1-Livestream oder auf Joyn mitverfolgen. Gespendet kann während der Sendung. Dort werden Spenden-Telefone freigeschalten.

Musik-Acts und weitere prominente Helfer

Während der Gala werden hochkarätige Musiker:innen für Unterhaltung sorgen. So haben unter anderem Popsänger Alvaro Soler, Singer-Songwriter Nico Santos und "The Voice Kids"-Talent Zoe Wees zugesagt. Zudem werden zahlreiche Prominente wie Moderatorin Marlene Lufen, Kult-Komikerin Hella von Sinnen und Tänzerin Nikeata Thompson an den Telefonen sitzen und die Spenden entgegennehmen. Daniel Boschmann übernimmt die Moderation und Ralf Schmitz die Rolle des Spendendirektors.

