Hochwasser Deutschland: Wie ist die aktuelle Lage?

Schwere Unwetter haben in Deutschland Mitte Juli 2021 Hochwasser und Überschwemmungen verursacht. Die Bundesländer Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Bayern wurden besonders schwer getroffen. Sie haben Zerstörung, Schäden und Leid hinterlassen.

Mehr als 170 Menschen haben durch die Hochwasserkatastrophe ihr Leben verloren, mehr als 900 wurden verletzt. Mit den zurückgehenden Wassermassen und Aufräumarbeiten wird das Ausmaß der Zerstörung nach und nach sichtbar.

Eine Woche nach der Katastrophe gelten Hunderte Menschen als vermisst. Mehrere Orte sind wegen zerstörter Straßen schwer erreichbar. Und aufgrund des zusammengebrochenen Strom- und Mobilfunknetzes konnte noch nicht zu allen Menschen Kontakt aufgenommen werden.

Viele Familien haben alles verloren. Wohnhäuser und Geschäfte sind eingestürzt oder durch die Wassermassen schwer beschädigt. Straßen sind überflutet oder unterspült, Brücken zerstört, Deiche und Dämme gebrochen. Der Zugverkehr ist teils noch immer eingeschränkt. Im Landkreis Ahrweiler ist ein Viertel der Bevölkerung ganz oder teilweise ohne Strom oder Gas. Auch die Trinkwasserversorgung bleibt kritisch.

Wie viele Menschen sind betroffen?

Der Landkreis Ahrweiler, die Orte Erftstadt und Schuld in der Eifel sowie Wuppertal und Hagen sind am stärksten von den Folgen der Unwetter betroffen. In diesen Regionen leben insgesamt etwa 593.900 Menschen.

Welche Regionen sind betroffen?

Der Kreis Ahrweiler (Rheinland-Pfalz) gilt als die am schwersten betroffene Region. Viele Menschen sind weiterhin nicht erreichbar bzw. werden vermisst.

Die betroffenen Kreise in der Rheinland-Pfalz sind Ahrweiler, Mayen-Koblenz, Vulkaneifel, Bitburg-Prühm, Trier-Saarburg und Bernkastel-Wittlich. In NRW sind es unter anderem die Kreise Oberbergischer Kreis, Rhein-Sieg-Kreis, Mettmann, Heinsberg, Rhein-Erft-Kreis, Mülheim an der Ruhr, Euskirchen und Ennepe-Ruhr-Kreis.

Welche Schäden sind entstanden?

Mit den zurückgehenden Wassermassen und den Aufräumarbeiten wird das Ausmaß der Zerstörung nach und nach sichtbar. Der Gesamtschaden lässt sich momentan noch nicht beziffern.

Fest steht, dass viele Wohnhäuser und Geschäftsgebäude zerstört oder schwer beschädigt sind. Für viele Familien ist unklar, wann und ob sie in ihre Häuser zurückkehren können. Andere haben ihre Lebensgrundlage verloren. Viele Straßen und Brücken sind nicht mehr befahrbar.

Auch Kindergärten und Schulen sind durch das Hochwasser beschädigt worden. Viele Bewohner:innen von Senioren- und Altenheimen sowie Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen müssen evakuiert werden.

Wie helfen die Bündnisorganisationen nach der Hochwasserkatastrophe?

Bündnisorganisationen von Aktion Deutschland Hilft leisten den Menschen nach den Unwettern Katastrophenhilfe. Einsatzkräfte der sogenannten Blaulicht-Organisationen Arbeiter-Samariter-Bund, Johanniter-Unfall-Hilfe und Malteser Hilfsdienst sowie der Bundesverband Rettungshunde sind in den betroffenen Gebieten rund um die Uhr im Einsatz. Tausende haupt- und ehrenamtliche Einsatzkräfte von zehn Organisationen unseres Bündnisses waren und sind aktiv.

Während zunächst die Suche und Rettung von Menschen im Mittelpunkt des Hilfseinsatzes stand, fokussieren sich die Helfer:innen jetzt zunehmend auf die Betreuung evakuierter Familien und die Aufräumarbeiten in den zerstörten Orten. Alle Hilfsorganisationen verfügen über langjährige Erfahrungen der Not- und Katastrophenhilfe im In- und Ausland. Sie ...

... helfen bei der Suche nach vermissten Menschen

... organisieren Unterkünfte für Menschen, die jetzt kein Zuhause mehr haben

... verteilen Lebensmittel und Trinkwasser an Menschen in Notunterkünften

... versorgen die Menschen mit Schlafsäcken und Spielzeug für Kinder

... verteilen Hygieneartikel wie Duschgel, Zahnbürste und -pasta sowie Desinfektionsmittel und FFP2-Masken

... helfen bei den Aufräumarbeiten

... leisten technische und logistische Unterstützung, um Orte wieder zugänglich und Straßen passierbar zu machen

... stellen Bautrockner, Hochdruckreiniger und weitere Materialien für Reparaturen zur Verfügung

... unterstützen den Wiederaufbau von Schulen und sozialen Einrichtungen

... sichern gefährliche Bereiche ab

... leisten medizinische Hilfe – etwa dort, wo Arztpraxen und Apotheken beschädigt wurden

... verpflegen die Einsatzkräfte vor Ort

... stehen Kindern und Erwachsenen mit psychosozialer Hilfe zur Seite

... helfen Einsatzkräften, die Erlebnisse der vergangenen Tage besser verarbeiten zu können

... unterstützen Nachbarschaftshilfen und koordinieren die Verteilung von Sachspenden

... beraten Betroffene in behördlichen und versicherungstechnischen Fragen

... unterstützen die Feststellung von Gebäudeschäden und Statik-Überprüfung, bevor betroffene Menschen in ihre Häuser zurückkehren

Jeder kann helfen - zum Beispiel durch Spenden.

Was benötigen die betroffenen Familien jetzt am Dringendsten?

In den ersten Tagen konzentrierten sich die Einsatzkräfte auf die Bewältigung der akuten Katastrophe. Nun unterstützen die Helfer:innen evakuierte Menschen in Notunterkünften, die Aufräumarbeiten und den Wiederaufbau.

Was in den Unterkünften dringend benötigt wird, sind Lebensmittel, Trinkwasser, medizinische Hilfe und Strom. Es werden außerdem Wohnungen gesucht, in denen die Betroffenen vorübergehend leben können. Bei den Aufräumarbeiten werden neben großen Gerätschaften auch Bautrockner, Pumpen, Werkzeug, Reinigungsmittel, Besen, Schaufeln und Eimer benötigt.

Wichtig bleibt außerdem die psychosoziale Unterstützung. Viele Familien haben traumatisierende Tage hinter und eine ungewisse Zukunft vor sich. Für viele zeichnet sich das ganze Ausmaß der Katastrophe erst jetzt ab.

Benötigt wird jetzt vor allem Geld, um die Hilfsmaßnahmen umzusetzen. Mit einer Spende kann jede:r den Einsatz unterstützen.

Wie wird den Menschen langfristig geholfen?

Die Langzeitschäden von Katastrophen fallen immer höher aus, als die ersten Schätzungen vermuten lassen. Das zeigt auch die langjährige Erfahrung, die unsere Bündnisorganisationen bei internationalen und nationalen Hilfseinsätzen haben.

Aktion Deutschland Hilft wird sich am Wiederaufbau in Deutschland beteiligen. Dort, wo staatliche Finanzierungslücken entstehen und Versicherungsschutz nicht greift, werden wir Menschen unterstützen, die von der Hochwasser-Katastrophe betroffen sind.

Wo sind die Helfer:innen im Einsatz?

Hunderte Helferinnen und Helfer unserer Bündnisorganisationen sind in Köln, Düsseldorf, Dortmund, dem Bergischen Land, dem Erftkreis, Solingen, Hagen, Wuppertal, Erkrath, dem Niederrhein und dem Kreis Mettmann im Einsatz. Zusätzlich sind Einsatzkräfte aus anderen Landesteilen unterwegs in die Hochwassergebiete.

Weitere Hilfsorganisationen des Bündnisses prüfen in den kommenden Tagen, wo und wie sie den betroffenen Menschen Hilfe leisten können.

Wie wird der Hilfseinsatz koordiniert?

Für die Planung und Umsetzung der Hilfsmaßnahmen arbeiten die Organisationen in den Katastrophenverbänden miteinander und mit den zuständigen Behörden und Hilfsorganisationen vor Ort zusammen.

Zurzeit – in der aktuen Phase – läuft die Koordinierung über Krisenstäbe, die von den Gemeinden selbst gebildet werden: Vorsitzender ist Bürgermeister:in oder Landrat; Beteiligte sind Polizei, Feuerwehr, THW und Hilfsorganisationen. Außerdem beraten Expert:innen wie Baustatiker die Krisenstäbe.

Für Einsatzkräfte gibt es sogenannte Bereitstellungsräume wie aktuell am Nürburgring (Rheinland-Pfalz). Dort werden Gerätschaften gesammelt und Einsatzkräfte in Bereitschaft stationiert. Meist begeben sie sich von dort zum jeweiligen Einsatzort. Die Bündnisorganisationen werden erst nach Freigabe durch den Krisenstab aktiv.