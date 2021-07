Erst wenn das Hochwasser wieder absackt, lässt sich so langsam das gesamte Ausmaß dieser Flutkatastrophe realisieren. Sicher ist bereits jetzt, dass die Schäden in die Milliarden Euros gehen. Viele Menschen stehen nach dieser Umweltkatastrophe vor dem Nichts, verloren mitunter alles, was sie jemals besaßen. SAT.1 will nun am Samstag den 24.07.2021 helfen, diesen Menschen wieder eine Perspektive zu geben. Unter dem Titel "Deutschland hilft. Die SAT.1-Spendengala" sammelt SAT.1 Spenden für die Opfer und Helfer - und zahlreiche Promis helfen tatkräftig dabei mit.

Marlene Lufen, Ralf Schmitz, Matthias Opdenhövel und viele mehr sitzen am SAT.1-Spendentelefon

Bereits 16 Prominente sagten ihre Unterstützung für die SAT.1-Spendengala zu. Wir stellen sie hier einmal kurz von.

Marlene Lufen

Die Moderatorin Marlene Lufen ist bei SAT.1 eine feste Größe. Seit 1997 moderiert sie das "SAT.1-Frühstücksfernsehen". Außerdem führt sie zusammen mit Jochen Schropp seit drei Jahren durch das TV-Event "Promi Big Brother". Die gebürtige Berlinerin steht aber nicht nur für Unterhaltung, sondern beschäftigt sich medial auch mit Themen wie Vergewaltigung oder den Langzeitfolgen eines Lockdowns während der Corona-Pandemie.

Hella von Sinnen

Das vielfach ausgezeichnete Multitalent Hella von Sinnen versteht sich als Moderatorin, Synchronsprechern und natürlich Komikerin. Ihr Durchbruch gelang ihr 1988 mit der Spiele-Show "Alles Nichts Oder?!", seit 2003 war sie außerdem festes Ensemble-Mitglied bei der Comedy-Quiz-Show "Genial daneben" mit Hugo Egon Balder. Sozial engagiert sich Hella von Sinnen u. a. gegen AIDS und gegen die Diskriminierung von Schwulen und Lesben.

Julia Leischik

Wenn es darum geht, anderen Menschen aktiv zu helfen, ist Julia Leischik stets ganz vorne mit dabei – auch im Fernsehen. Schon in den Jahren 2007 bis 2011 leitete sie die Real-Life-Doku-Serie "Vermisst". Seit 2012 sucht die Kölnerin in SAT.1 in der Sendung "Julia Leischik sucht: Bitte melde Dich" nach verschollen gegangenen Verwandten und Freunden.

Angelina Kirsch

Die hübsche Blondine Angelina Kirsch ist das wohl erfolgreichste Curvy-Model Deutschlands und Kampagnengesicht für Mode-Labels wie Adler, Ulla Popken, bonprix, Zalando, C&A und H&M. In den Jahren 2016 bis 2018 agierte sie als Jurorin in drei Staffeln der Castingshow "Curvy Supermodel – Echt. Schön. Kurvig". Und ihren guten Geschmack für leckere TV-Formate bewies sie 2020 in SAT.1 als Moderatorin von " The Taste".

Bettina Schliephake-Burchardt

Wer das Backen liebt, kennt zwangsläufig Bettina Schliephake-Burchardt. Und manche Bäcker:innen fürchten sie sogar. Denn seit 2015 bewertet sie als Jurorin in den SAT.1-Formaten "Das große Backen" sowie "Das große Promibacken" die Kuchen und Torten der Kandidat:innen. Ihre eigene Backkunst verewigte sie bereits in zwei eigenen Büchern.

Nikeata Thompson

Beinahe wäre Nikeata Thompson Leichtathletin geworden, bis zu ihrem 19. Lebensjahr übte der gebürtige Engländerin mit jamaikanischen Wurzeln diesen Sport aus. Doch schließlich fand sie ihre wahre Berufung: das Tanzen. Im Background tanzte sie u.a. bereits für Seeed, Frida Gold, Jan Delay und Lena Meyer-Landrut. 2011 gründete Nikeata Thompson schließlich ihre eigene Tanzagentur und wirkte im TV in zahlreichen Tanz-Formaten als Jury-Mitglied mit. Seit 2017 agiert sie außerdem regelmäßig bei Heidi Klums "Germany’s next Topmodel" als Laufsteg-Coach für die Nachwuchs-Models.

Annemarie und Wayne Carpendale

Die Schöne und der Landarzt. Annemarie Carpendale ist als Moderatorin das Gesicht der TV-Magazine "taff" (seit 2005) und "red! Stars, Lifestyle & More" (seit 2008) auf ProSieben. 2020 vertrat sie außerdem Lena Gercke als Moderatorin bei "The Voice of Germany", als diese ein Baby bekam. Annemaries Gatte Wayne Carpendale war zwischen 2009 und 2013 über 70 Mal als "Der Landarzt" im ZDF zu sehen, spielte aber auch abseits seiner ärztlichen Pflichten in zahlreichen TV-Serien und Filmen mit. Annemarie und Wayne Carpendale sind seit 2007 ein Paar und seit 2013 verheiratet. Im Mai 2018 kam ihr gemeinsamer Sohn zur Welt. Sozial engagiert sich Annemarie Carpendale als Schirmherrin der Kinderhilfe "Ronald McDonald Haus" in München-Großhadern.

Thore Schölermann

Eigentlich ist Thore Schölermann gelernter Schauspieler und wirkte auch schon in diversen TV-Produktionen mit. Insbesondere der ARD-Seifenoper "Verbotene Liebe" drückte er von 2006 bis 2013 in rund 1.400 Folgen seinen Stempel auf. Seit 2012 ist Thore Schölermann vor allem Mr. Voice. Egal ob "The Voice of Germany", "The Voice Kids" oder "The Voice Senior" - Thore Schölermann führt stets souverän und bestens gelaunt durch die Shows. Und ganz nebenbei moderiert er seit 2012 auch noch das Boulevard-Magazin "taff" auf ProSieben. Im Jahre 2017 veröffentlichte er unter dem Pseudonym Helmut Angler den von den The-Voice-Coaches komponierten Schlager "Bauchgefühl". Die gesamten Einnahmen dieses "One-Hit-Wonders" spendete Thore Schölermann zu Gunsten des "Red Nose Days".

Matthias Opdenhövel

Zehn Jahre lang war Matthias Opdenhövel der Anchorman der Sportschau, seine Domänen dort waren Fußball und Skispringen. Wie gut, dass ab dem Sommer 2021 in SAT.1 der Fußball und Matthias Opdenhövel wieder zusammenkommen. Doch der Wahlkölner und Familienvater kann nicht nur Sport. Auf ProSieben führte er schon doch etliche TV-Total-Events. Außerdem moderiert Matthias Opdenhövel seit 2019 die beste und verrückteste Show der Welt: "The Masked Singer". Privat engagiert sich Opdenhövel ehrenamtlich für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei. Und bereits 2012 warb er bundesweit für die DKMS-Kampagne "Mund auf gegen Leukämie für die Stammzellspende".

Ralf Schmitz

Er ist Komiker, Schauspieler, Synchronsprecher, Musiker, Autor und Moderator – es gibt praktisch nichts, was Ralf Schmitz nicht kann. Seinen Durchbruch hatte das mehrfach ausgezeichnete Multitalent einst 2002 in der Comedy-Serie "Die dreisten Drei" sowie kurz darauf in der Improvisations-Show "Schillerstraße". Danach folgten Kinofilme wie Otto Waalkes‘ "7 Zwerge – Männer allein im Wald" sowie eigene Bühnenprogramme. Dauergast war er zudem in der Quiz-Show "Genial daneben" mit Hugo Egon Balder. Bei RTL feierte er acht Jahre lang große Erfolge mit der Kuppel-Show "Take me out". Seit diesem Jahr ist Ralf Schmitz aber wieder "Zuhause" bei SAT.1.

Frank Rosin

Als einer der besten Köche Deutschlands zeigt Frank Rosin auch in diversen Kochsendungen im TV, wo der Löffel hängt. In seiner Vita stehen bereits Formate wie "Topfgeldjäger", "Hell’s Kitchen" sowie "The Taste" in SAT.1. In der Reality-Doku "Rosins Restaurants – Ein Sternekoch räumt auf!" hilft er außerdem in Not geratene Lokalbesitzer mit seiner Erfahrung als erfolgreicher Gastronom wieder in die Spur. Neben seinem eigenen Restaurant, welches 2009 von der Zeitschrift "Der Feinschmecker" zum Restaurant des Jahres gekürt wurde, leitet der Star-Koch außerdem noch den VIP-Bereich des FC Schalke 04.

Christian Düren

Der Journalist und TV-Moderator Christian Düren ist ein sportbegeisterter Zeitgenosse. Für seinen Heimatverein SG Rommerskirchen-Gilbach steht er im Tor, ansonsten drückt er dem 1. FC Köln ganz fest die Daumen. Bevor er die Moderation bei "taff" anno 2017 übernahm, führte er durch fünfstündige Live-Sendungen bei "Sky Sport News HD". In den letzten Jahren schulte Christian Düren zudem die Nachwuchs-Models in Heidi Klums "Germany’s next Topmodel" im richtigen Umgang mit den sozialen Medien im Internet. Aktuell leitet und kommentiert er zusammen mit Collien Ulmen-Fernandes das muntere Treiben bei "Die Alm". Privat setzt sich Christian Düren als Botschafter für die Ehrenamts-Community "GoVolunteer" ein. Das Start-Up will unter anderem Flüchtlingen und Migranten in Deutschland den Start in unsere Gesellschaft erleichtern.

Jochen Schropp

Der Schauspieler und Moderator Jochen Schropp war bereits in vielen TV-Serien und Filmen zu sehen. Vor allem den TV-Zuschauerinnen wird er durch zahlreiche Auftritte in Rosamunde-Pilcher-Filmen bestens in Erinnerung geblieben sein. Privat allerdings stehen Frauen nicht so sehr in seinem Fokus. Er outete sich 2018 als homosexuell und lebt seit dem in Berlin offiziell mit seinem Partner zusammen. Bei SAT.1 tritt Jochen Schropp vor allem als Moderator ins Rampenlicht. So moderiert er bereits seit 2014 das Reality-Format "Promi Big Brother" – seit 2018 zusammen mit seiner Kollegin Marlene Lufen. Abseits des Fernsehens engagiert sich Jochen Schropp seit 2009 sehr für Projekte der SOS-Kinderdörfer, für die er bereits diverse Gewinnsummen spendete. Unter anderem gewann er 2020 bei "Sky One" die Koch-Show "MasterChef Celebrity".

Alexander Kumptner

In Österreich gilt Alexander Kumptner als einer der größten Star-Köche. Als TV-Koch machte er sich aber auch längst in Deutschland einen Namen. So konnte man seine Kochkunst bereits in Formaten wie "Die Küchenschlacht" und "The Taste" bewundern. Und beim "Traumschiff"-Ableger "Kreuzfahrt ins Glück" im ZDF durfte er sich sogar schon als Schauspieler versuchen. Er spielte darin einen Koch namens Alexander.

Für reichlich Prominenz ist also gesorgt. Ein weiterer triftiger Grund, dass du "Deutschland hilft. Die SAT.1-Spendengala" auf keinen Fall verpassen solltest. Statte dich daher gut aus mit kühlen Getränken, süßen oder würzigen Snacks und einer gut ausstaffierten Spendierhose. Und dann schalte ein am Samstag, den 24. Juli 2021 um 20:15 Uhr in SAT.1, wenn unserer Moderator Daniel Boschmann live aus Köln "Deutschland hilft. Die SAT.1-Spendengala" präsentiert. Jeder Euro zählt und hilft den Opfern und Helfern der Flutkatastrophe.