Oliver Pocher. Mirja Boes. Bülent Ceylan. Patrick Lindner. Hella von Sinnen. Wigald Boning. Guido Cantz. Volker "Zack" Michalowksi. Cossu. Hans-Joachim Heist. Sie schreiben die Märchengeschichte von "Hänsel und Gretel" neu – in der ersten Ausgabe von "Die Comedy Märchenstunde" am Montag, 6. Dezember, um 20:15 Uhr in SAT.1.