Für die neue Reportagereihe "Die Herzblut-Aufgabe – Promis in der Pflege" packen Prominente im Krankenhaus an und erleben den anspruchsvollen Alltag des Pflegepersonals.

Alle Infos zur Show, den Sendeterminen und Sendezeiten findest du hier in der Übersicht.

Was geschah in Folge 4? Hier kannst du es nachlesen.

Im Clip: Folge 5: Gemischte Gefühle am letzten Tag

Folge verpasst? Kein Problem. Melde dich jetzt an und schaue kostenfrei deine Lieblingssendung.

Sie wollten nicht zuschauen, sondern mit anpacken. Die Promis von "Die Herzblut-Aufgabe" haben sich einer ganz besonderen Aufgabe gestellt. Vier Wochen lang haben sie ihre Mentor:innen auf Station begleitet, den Umgang mit Patient:innen gelernt und viele Erfahrungen und Emotionen durchlebt. Jetzt stehen nicht nur die letzten Dienste, sondern auch die große Verabschiedung an.

Es gibt etwas zu feiern

Bevor die Promis in ihr gewohntes Leben zurückkehren, wird erst einmal gefeiert. Mentorin Vanessa und Comedy-Star Faisal Kawusi haben Geburtstag und dürfen sich neben vielen Glückwünschen auch über einen runden Geburtstag freuen.

Pflegepraktikant Faisal wird mit einem Geburtstagslied und einem ganz besonderen Geschenk auf seiner Station begrüßt. Mit dem neuen Namensschild "Bro Faisal – Ehrenpraktikant" erhält der jetzt 30-Jährige eine Beförderung, auf die er sichtlich stolz ist. Wayne Carpendale überrascht währenddessen seine Mentorin Vanessa mit Blumen und Luftballons.

Hautnah dabei

Jenny Elvers hat während ihres Praktikums bereits eine natürliche Geburt miterlebt. Heute darf sie bei einem geplanten Kaiserschnitt dabei sein. Auch sie hat ihren Sohn per Kaiserschnitt zur Welt gebracht. "Das ist dann einfach so surreal. Das Ziehen, Auseinanderdrücken und wirklich Reißen. So heißt das auch: Die reißen das [die Bauchöffnung], weil es sehr viel schneller und besser verheilt."

Als das Baby das Licht der Welt erblickt, ist der Reality-Star völlig überwältigt: "Das war das krasseste, ernsthaft das krasseste, was ich in meinem Leben gesehen habe. Unfassbar."

Die Mut-Perlenkette

Jorge Gonzáles kümmert sich heute um Yonna, denn sie hat Leukämie und bekommt deshalb viele Medikamente. Für jede Behandlung, jede Untersuchung und jeden Eingriff bekommt das zweieinhalbjährige Mädchen eine Perle an ihre Krankheitskette. Diese ist mittlerweile schon fast zwei Meter lang. Für jeden weiteren Therapieschritt kommt eine weitere Perle hinzu.

Obwohl Jorge normalerweise auf der Pädiatrie arbeitet, darf er heute auf der sogenannten Päppel-Station helfen und den kleinen Noah baden, der zwei Wochen zu früh kam. Auf dieser Station werden Frühchen entwicklungsfördernd betreut. Das ist ein ganz neues Arbeitsumfeld für den Choreografen.

Der Sonnenschein auf der Geriatrie

Lilly Becker möchte für eine gute Stimmung auf ihrer Station sorgen. Während sie die Patient:innen bei der täglichen Körperpflege unterstützt, spielt sie von ihrem Handy laut Musik ab und singt mit. Für Mentorin Luise ist ihre Praktikantin ein echter Sonnenschein.

Die Heimat verbindet

Wayne Carpendale hat eine ganz besondere Verbindung zu einer seiner Patient:innen. Beide kommen aus München, und sie teilen die gleiche Art von Humor. "Hauptsächlich gelernt habe ich hier, dass diese eine zusätzliche Frage nach dem Befinden der Patienten oft hilft, um Nähe aufzubauen, denn das ist sehr wichtig für die Patienten", erklärt er.

Mentorin Vanessa ist stolz, welche Entwicklung ihr Schützling in den letzten Wochen durchlebt hat: "Wayne ist mir als Kollege sehr ans Herz gewachsen. Die Zusammenarbeit macht total viel Spaß, es funktioniert Hand in Hand und es funktionierte von Anfang an. Also ich hätte ihn gerne als Kollege hier."

Der letzte Tag steht an

Vor dem großen Abschied lässt Jenny die vergangenen Wochen mit Mentorin Sandra noch mal Revue passieren: "Ich bin sehr froh und sehr dankbar, dass ich hier sein durfte." Auch Patrick Lindners Mentorin Nadja K. ist sehr traurig über die Entlassung ihres Praktikanten – so sehr, dass ihr sogar die Tränen kommen.

Jeder Promi hat für seine Mentorin oder seinen Mentor ein kleines Geschenk mitgebracht, um für die Gastfreundlichkeit und Hilfsbereitschaft zu danken. Die kostbaren Erlebnisse werden für immer in den Köpfen und Herzen der Praktikant:innen bleiben.

"Die Herzblut-Aufgabe" – Der Talk

Im Anschluss der letzten Folge von "Die Herzblut-Aufgabe" begrüßt Moderatorin Angelina Kirsch die sechs Promis zu einem Nachgespräch. Hier berichten Patrick Lindner, Jenny Elvers, Jorge Gonzáles, Wayne Carpendale, Faisal Kawusi und Lilly Becker über ihre eindrucksvollsten Erlebnisse im Krankenhaus.

Besonders wichtig ist den Pflegepraktikant:innen, zu zeigen, wie attraktiv der Job des Pflegepersonals in der heutigen Zeit ist. "Das ist ein ganz toller Job", berichtet Wayne. "Ich wünsche mir, dass diese Dokumentation gezeigt hat, wie wichtig diese Menschen für unsere ganze Gesellschaft sind." Faisal teilt seine Erfahrungen: "Ich habe gesehen, was Pfleger für wundervolle Menschen sind, mit wie viel Herz sie für die Patienten da sind."