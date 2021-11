Für die neue Reportagereihe "Die Herzblut-Aufgabe – Promis in der Pflege" packen Prominente im Krankenhaus an und erleben den anspruchsvollen Alltag des Pflegepersonals.

Alle Infos zur Show, den Sendeterminen und Sendezeiten findest du hier in der Übersicht.

Was geschah in Folge 3? Hier kannst du es nachlesen.

Im Clip: Folge 4: Härte-Test im OP-Saal

Folge verpasst? Kein Problem. Melde dich jetzt an und schaue kostenfrei deine Lieblingssendung.

Die Praktikant:innen von "Die Herzblut-Aufgabe" stehen kurz vor der Zielgeraden: In Woche drei haben fünf der sechs Promis eine feste Routine in ihrem Arbeitsalltag und sind längst nicht mehr nur stille Zuseher:innen bei ihren Mentor:innen. Nur Lilly Becker ist noch in der Eingewöhnungsphase. Schließlich beginnt sie erst in dieser Woche ihr Praktikum.

Berührungsängste sind normal

Lilly Becker übernimmt die Aufgaben von Faisal Kawusi auf der geriatrischen Station. Bevor der Comedy-Star in die Onkologie wechselt, zeigt er Lilly seine bisherige Wirkungsstätte. Außerdem verabschiedet er sich und stellt seiner Mentorin Luise die neue Pflegepraktikantin vor.

Mit der herzlichen Übergabe starten die beiden Pflegerinnen in den Krankenhaus-Alltag. Obwohl Lilly beim Waschen von Patient:innen noch mit ersten Berührungsängsten zu kämpfen hat, schaut sie bei Luises Handgriffen genau zu und versucht, diese nachzumachen. Nach ihrer ersten Schicht muss das niederländische Model erst mal tief durchatmen und verarbeiten, was sie erlebt hat.

Praktikant Faisal muss wieder Neuland betreten

Für die verbleibenden zwei Wochen wird Faisal Kawusi in die Onkologie wechseln und hier eine andere Art der Pflege und Betreuung von Patient:innen kennenlernen. Eine neue Station bedeutet auch einen neuen Mentor: Aron wird Faisal in neue Aufgaben einweisen und ihn viel lehren. Dafür erwartet er Disziplin und Konzentration.

Eine Geburt verbindet

Jenny Elvers freut sich auf eine neue Woche voller Babys: Sie hat eine besondere Verbindung zu ihren Patient:innen: "Wenn man mit einem Patient eine sehr bewegende Situation durchsteht, und ich glaube, das darf man eine bewegende Situation nennen – so eine Geburt, das verbindet wirklich", erklärt Mentorin Sandra.

Damit Jenny auch einen Einblick in die medizinische Betreuung der Frühchen erhält, macht Sandra einen Ausflug auf die Frühchen-Intensivstation mit ihrer Praktikantin. Als Jenny das kleine Baby im Inkubator sieht, fehlen ihr die Worte: "Das ist eine Handvoll Leben, das an so vielen Kabeln und Gerätschaften hängt. Und das ist furchtbar." Doch die Schläuche und Zugänge sind Voraussetzung für eine optimale Versorgung und tun den Neugeborenen nicht weh.

Live dabei im OP-Saal

Für Wayne Carpendale steht heute etwas ganz Besonderes auf dem Programm: Er darf bei einer Operation zusehen. "Vorfreude ist das falsche Wort, aber ich war echt neugierig auf den OP-Saal und darauf, wie eine Operation wirklich abläuft", erklärt der 44-Jährige. Voller Anspannung verfolgt Wayne den Austausch eines Hüftgelenks. "Ich glaube, in 20, 30 oder 40 Jahren wird es ein paar Momente geben, an die ich mich zurückerinnere, und das wird einer sein."

Positive Nachrichten in der Pädiatrie

Jorge Gonzáles erwartet eine freudige Nachricht bei Dienstbeginn: Die 14-jährige Melina darf vorerst nach Hause. Mit dieser Patientin hatte er vergangene Woche viel Zeit verbracht, um sie von ihren Schmerzen der Chemotherapie abzulenken. Und es gibt noch weitere positive Nachrichten, die den Schauspieler zum Strahlen bringen: Baby Yanne geht es besser, bei ihm konnten sogar einige Medikamente abgesetzt werden.

Patrick traut sich

Vitalwerte messen ist für Patrick Lindner mittlerweile kein Problem mehr. Doch beim Ziehen der Zugänge und Venenkatheter ist sich der Schlagersänger noch unsicher. Er möchte seinen Patient:innen keine Schmerzen zufügen und ist deshalb besonders vorsichtig. Mit den unterstützenden Worten von Mentorin Nadja K. traut sich Patrick dann doch und führt seine Aufgabe vorbildlich aus.

Die Promis sind nachdenklich.

Vor Jorges Arbeit auf der Kinder-Onkologie hat Komiker Faisal am meisten Respekt. " Das zerreißt mir das Herz", berichtet Faisal. Kranke Kinder zu sehen, ist für den 30-Jährigen nicht einfach. Der stets gut gelaunte Komiker zeigt sich in sich gekehrt: "Die Arbeit im Krankenhaus verändert einen. Man lernt viel, man lernt aber auch viel über sich selbst." "Es ist ein sehr schwerer Beruf, aber auch ein sehr menschlicher", sagt Patrick demütig. Nach langen Schichten sind die Pflegepraktikant:innen nachdenklich und vor allem erschöpft.

Stolz können die sechs Promis jetzt schon auf sich sein, denn sie haben nicht nur zugesehen, sondern mit angepackt und so gezeigt, was den Beruf der Pflegerin oder des Pflegers ausmacht.