Die Herzblut-Aufgabe - Promis in der Pflege

Faisal Kawusi: Alle Infos zum Promi

Name: Faisal Kawusi

Geburtstag: 27. Juli 1991

Sternzeichen: Löwe

Beruf: Comedian

Station in "Die Herzblut-Aufgabe": Geriatrie/Onkologie

Instagram: @faisal.kawusi

In der Geriatrie begleitet Faisal Kawusi seine Mentorin Luise auf Station und unterstützt sie bei ihren anspruchsvollen Aufgaben. Mit seiner humorvollen Art zaubert er den Patient:innen ein Lächeln ins Gesicht, erlebt aber auch emotionale und schwierige Momente. Die langjährige Krankenschwester Luise steht ihm dabei mit Rat und Tat zur Seite, fordert ihm aber auch viel ab. Hier geht's zum Interview mit der 59-Jährigen.

Im Anschluss an seine Zeit in der Geriatrie wartet eine weitere Herausforderung auf Faisal: In der Onkologie will er das Erlernte unter Beweis stellen. Als Mentor steht ihm dort der 34-jährige Gesundheits- und Krankenpfleger Aron zur Seite.