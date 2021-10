Jorge González: Alle Infos zum Promi

Name: Jorge González

Geburtstag: 11. August 1967

Sternzeichen: Löwe

Beruf: Model, Schauspieler, Choreograf, Stylist

Station in "Die Herzblut-Aufgabe": Pädiatrie

Instagram: @jorgechicaswalk

Jorge González arbeitet für die Reportagereihe "Die Herzblut-Aufgabe - Promis in der Pflege" vier Wochen in der Pädiatrie. Dabei erlebt er viele schwierige Situationen und emotionale Momente, die ihn an seine Grenzen bringen. Immer an seiner Seite: die Kinderkrankenschwester und Praxisanleiterin Nadja W., die Jorge unter ihre Fittiche nimmt und ihn dazu motiviert, über sich selbst hinaus zu wachsen. Hier erfährst du mehr über Nadja.