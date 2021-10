Das ist Luise

Name: Luise

Alter: 59

Station: Geriatrie

Berufsbezeichnung: Examinierte Krankenschwester

Mentorin von: Faisal Kawusi und Lilly Becker

Luise: "Man sieht sofort, dass man hilft - das begeistert mich jeden Tag aufs Neue"

Luise wollte ursprünglich Tierärztin werden. Da ihre Eltern aber beide in der Pflege tätig waren, hat auch sie sich für den Job einer Krankenschwester interessiert und ihren Traumberuf in der Pflege gefunden.

Die 58-Jährige hat 1979 ihre Begeisterung für den Beruf der Krankenschwester entdeckt und seitdem in der Geriatrie, also der Station für ältere Menschen, schon viele schöne Erfahrungen, aber auch harte Schicksalsschläge miterlebt. Für Luise stehen bei ihrer Arbeit die Patient:innen immer im Mittelpunkt: "Man sieht sofort, dass man hilft und das begeistert mich jeden Tag aufs Neue."

Sie wünscht sich entsprechend von ihren Praktikant:innen Faisal Kawusi und Lilly Becker, dass sie einfühlsam, geduldig und sich nicht zu schade für Botengänge sind. Denn diese kleinen Hilfsdienste machen ihre Patient:innen oft sehr glücklich.

Luise im Interview

Im Interview verrät Luise, wie sie Faisal Kawusi und Lilly Becker im Klinikalltag erlebt hat:

Mit Faisal Kauwsi und Lilly Becker hattest du vier Wochen lang absolute Anfänger:innen in deiner Obhut. Wie haben sie sich geschlagen?

Luise über Faisal: "Faisal war von Anfang an sehr interessiert an der Pflege älterer Patienten. Er nahm die Einarbeitungsphase sehr konzentriert an und hatte offensichtlich keine 'Berührungsängste'. Er stellte sich sehr schnell auf die einzelnen Patienten ein und konnte sie wenig später auch ohne Mithilfe versorgen. Sein offenes Wesen und seine Persönlichkeit konnte er dabei sehr gut in der Kommunikation mit dem Patienten einsetzen, die das dankbar annahmen. Faisal eignete sich überraschend schnell die Handlungsabläufe in der alltäglichen einfachen Patientenpflege an und zeigte sich als sehr verlässliche Pflegekraft in der Einarbeitung. Meine Bewertung: Sehr gut gemacht! Wenn Faisal Ambitionen hätte, den Pflegeberuf zu erlernen, könnte ich ihn nur dazu ermuntern und bin der festen Überzeugung, dass er das Potential dazu hat, eine sehr gute Pflegekraft zu werden."

Luise über Lilly: "Lilly hat ein wirklich sehr herzliches Wesen und konnte damit die Patienten schnell für sich gewinnen. Die Arbeit am Patienten erschien für zunächst sie sehr ungewohnt, jedoch wollte sie alles wissen und lernen, was für die Pflege der Patienten wichtig ist. Sie sorgte sich sehr und hatte sogar mehrere 'Lieblingspatienten', die sie ins Herz schloss. Beide brachten ihre Persönlichkeit mit in die Patientenpflege ein: Faisal mit Witz und Humor aber, wo angemessen, auch sehr ernst und professionell. Lilly mit ihrem offenen und äußerst herzlichen Wesen."

Du arbeitest seit 1979 als Krankenschwester. Was motiviert dich täglich bei deiner Arbeit?

Luise: "Meine tägliche Motivation sind meine Patienten. Das klingt zwar abgedroschen oder hochtrabend, aber es entspricht dem, was mich bewegt. Ich arbeite sehr gerne mit Menschen, vor allem mit älteren. Sie haben ihren Beitrag erbracht und sind jetzt teilweise auf uns angewiesen. Mir macht es Spaß, ihnen zu helfen, zuzuhören – auch wenn das zeitlich oft schwierig wird – und ihnen die Ängste und Schmerzen etwas zu nehmen."

Was gibst du Menschen mit auf den Weg, die Pfleger:in werden wollen?

Luise: "Zu allen, die diesen Beruf ergreifen wollen, kann ich nur sagen: Es sollte gut überlegt sein! Pflege macht man nicht mit halbem Herzen. Der Beruf verlangt die volle Aufmerksamkeit und hat nicht nur schöne Seiten. Man muss zum Beispiel den Dienst zu allen Zeiten beachten - wenn andere feiern oder schlafen gehen, muss man arbeiten. Die Familie muss teilweise zurückstecken und auch Verständnis dafür aufbringen. Emotional ist es manchmal auch eine Berg- und Talfahrt. Aber das alles wird dann wieder wett gemacht, wenn man in zufriedene Gesichter schaut und weiß, man konnte jemandem etwas helfen."