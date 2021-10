Nadja W. gibt in "Die Herzblut-Aufgabe" spannende Einblicke in den Alltag auf Station. Sie arbeitet in der Kinder-Rheumatologie/Pädiatrie und ist die Mentorin von Jorge González. Erfahre jetzt, wie er sich ihrer Meinung nach geschlagen hat und was Nadja W. an ihrem Beruf besonders schätzt!