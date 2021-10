Die Herzblut-Aufgabe - Promis in der Pflege

Was du über "Die Herzblut-Aufgabe" wissen musst:

Für die neue SAT.1-Reportagereihe "Die Herzblut-Aufgabe" packen Prominente im Krankenhaus an und erleben den anspruchsvollen Alltag von Pfleger:innen.

Sechs Promis wollen nicht nur zuschauen, sondern anpacken. Wer dabei ist, findet du in der Übersicht der Kandidat:innen.

Die Sendung kannst du jeden Montag im TV sowie im SAT.1-Livestream und auf Joyn verfolgen.

"Die Herzblut-Aufgabe": Start am 18. Oktober 2021

In den herausfordernden Pflegeberuf starten die Prominenten am 18. Oktober um 20:15 Uhr in SAT.1. Hier lernen sie ihre Mentor:innen kennen, denen sie vier Wochen lang über die Schulter schauen und die sie in der Pflege der verschiedenen Patient:innen unterstützen dürfen. Drainagen ziehen, Vitalwerte messen, Verbände wechseln, Betten beziehen, Patient:innen waschen und füttern oder Babys nach der Geburt versorgen – all diese Aufgaben gehören ab jetzt zum beruflichen Alltag der Pflegepraktikant:innen.

Sendezeiten & Sendetermine

Damit du keine Folge verpasst, findest du hier alle Sendezeiten und Sendetermine im Überblick:

Folge Ausstrahlungsdatum Uhrzeit Sender Folge 1 18. Oktober 2021 20:15 Uhr SAT.1 Folge 2 25. Oktober 2021 20:15 Uhr SAT.1 Folge 3 1. November 2021 20:15 Uhr SAT.1 Folge 4 8. November 2021 20:15 Uhr SAT.1 Folge 5 15. November 2021 20:15 Uhr SAT.1

Wiederholung: Ganze Folgen von "Die Herzblut-Aufgabe"

Wenn du doch mal eine Folge nicht ansehen kannst, findest du dir hier nach der Ausstrahlung im TV online die ganzen Folgen als Wiederholung im Stream.

"Die Herzblut-Aufgabe" live sehen: TV-Ausstrahlung und Livestream

Über den Livestream verfolgst du die Folgen zur gewohnten Uhrzeit auf deinem Smartphone, PC oder Tablet.

"Die Herzblut-Aufgabe" Kandidatinnen & Kandidaten: Das sind die Promis und Pfleger:innen

Fünf Wochen lang erleben die sechs prominenten Pflege-Praktikant:innen den Alltag "auf Station" und lernen unter strenger Aufsicht persönlicher Mentor:innen, wie herausfordernd der Pflegeberuf ist. Diese Prominenten sind dabei:

Wayne Carpendale

Patrick Lindner

Jenny Elvers

Faisal Kawusi

Lilly Becker

Jorge González

Unter Anleitung dieser examinierten Gesundheits- und Krankenpfleger:innen arbeiten die Prominenten im Krankenhaus:

Nadja W. (Pädiatrie)

Vanessa (Unfallchirurgie/Orthopädie)

Nadja K. (HNO/Adipositas)

Sandra (Geburtshilfe/Wöchnerinnen)

Luise (Geriatrie)

Aron (Onkologie/Hämatologie)

