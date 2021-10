Wayne Carpendale: Alle Infos zum Promi

Name: Wayne Carpendale

Geburtstag: 23. März 1977

Sternzeichen: Widder

Beruf: Schauspieler und Moderator

Station in "Die Herzblut-Aufgabe": Unfallchirurgie

Instagram: @wayne_interessiert_s

Wayne Carpendale arbeitet für die Reportagereihe "Die Herzblut-Aufgabe - Promis in der Pflege" vier Wochen in der Unfallchirurgie. Dort begleitet er die Krankenpflegerin Vanessa und unterstützt sie bei ihren anspruchsvollen Aufgaben. Du möchtest mehr über die examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerin erfahren? Im Interview verrät dir Vanessa, wie sich Wayne in der Unfallchirurgie schlägt.