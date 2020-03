Wir sitzen alle im gleichen Boot – wenn auch nicht im gleichen Haus. Die Empfehlung, die eigenen vier Wände nicht zu verlassen, trifft prominente Comedians genauso wie alle anderen.

Für "Die SAT.1 Comedy Konferenz – Promis in Quarantäne" laden Hugo Egon Balder und Ruth Moschner und vielen weiteren Comedians am Donnerstag, 26. März live um 20:15 Uhr, per Videokonferenz ein. Chris Tall, Bülent Ceylan, The BossHoss, Wigald Boning, Guido Cantz, Matze Knop, Olaf Schubert, Markus Krebs, ein Überraschungsgast aus L.A. und viele mehr nehmen den Zuschauer live mit nach Hause: in ihre Wohnzimmer, den "Männerkeller" oder an den Experimentier-Tisch. Per Videokonferenz präsentieren sie neue Stand Ups und erzählen live von ihrem Alltag auf der Couch statt auf der großen Bühne. Hugo Egon Balder und Ruth Moschner spielen sich im Studio die Videokonferenz-Bälle zu.

Und sie sind nicht allein: Im "Publikum" sitzen Schaufensterpuppen. Wieso? An jedem Puppenkopf ist ein Tablet befestigt. Per Handy können sich die Zuschauer dazuschalten und somit live im Studio dabei sein.

"Die SAT.1 Comedy Konferenz – Promis in Quarantäne" am Donnerstag, 26. März, um 20:15 Uhr live in SAT.1.