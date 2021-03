Auto stehen lassen, Licht ausschalten, kalt duschen, auf bestimmte Lebensmittel verzichten und auch noch das Handy abgeben … Das sind nur einige der Herausforderungen im SAT.1- Umweltexperiment "Promis, 7 Tage ohne". Drei prominente Familien stellen ihr Leben auf den Kopf und sollen eine Woche lang möglichst wenig Energie verbrauchen, Wasser sparen, so gut wie keinen Müll produzieren, regional, saisonal und fleischlos essen – so nachhaltig wie möglich leben: Willi Herren und Tochter Alessia, Joey Heindle und Partnerin Ramona Elsener sowie Matthias Mangiapane und Ehemann Hubert Fella wagen das Experiment und treten gegeneinander an.

Wer sieben Tage lang am meisten zum Wohl der Umwelt verzichtet, gewinnt den großen SAT.1-Umweltpreis und erspielt bis zu 10.000 Bäume, die im Namen des Gewinnerteams für den "SAT.1 Waldrekord" gepflanzt werden.

Für Willi Herren bringt der Verzicht einen Hauptgewinn

Bisher haben sich alle sechs Promis herzlich wenig mit Umwelt- und Klimaschutz beschäftigt: "Wir haben uns noch nie so richtig damit auseinandergesetzt", gesteht Ramona Elsener. Wird Matthias Mangiapane seine allmorgendliche halbe Stunde unter dem Solarium gegen die eiskalte Dusche tauschen? Kann Willi Herren auf seine über 20 stromfressenden Lichtquellen verzichten? Kommt Joey Heindle auch ohne Kaffee morgens in die Gänge? "Sieben Tage können ganz schön lang sein", stöhnt Willi. Doch es gibt für ihn auch einen schönen Nebeneffekt: "Das Experiment hat Alessia und mich noch näher zusammengebracht. Und das ist eigentlich der Hauptgewinn!"

Joey Heindle denkt um für die Umwelt

Auch bei Joey kommt trotz aller Entbehrungen schnell die Einsicht, dass sich jeder Verzicht lohnt, denn: "Der Planet Erde ist in Gefahr, und daran ist ganz klar der Mensch schuld. Er verpestet die Meere und die Luft."

Wer kann sich für die Umwelt endlich überwinden, für den Einkauf im Discounter auf der gegenüberliegenden Straße nicht mehr das Auto zu nehmen? Wer verbringt alle sieben Abende bei Kerzenschein? Wer hat die Idee, Flusswasser zu sammeln, um damit die Toilette zu spülen? Wer kommt so sehr an ungeahnte Grenzen, dass er droht, das Experiment abzubrechen?

Das erfahren die Zuschauer:innen am Donnerstagabend um 20:15 Uhr in SAT.1. "Promis, 7 Tage ohne … Das SAT.1 Umweltexperiment" am Donnerstag, 18. März 2021, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Die "SAT.1 Waldrekord-Woche": 15. bis 19. März 2021. #TeamZukunft – Vom 15. bis 19. März 2021 dreht sich in der "SAT.1 Waldrekord-Woche" alles um die Themen Klimaschutz, Umwelt und Nachhaltigkeit. Mit der dazugehörigen Spendenaktion unter www.waldrekord.de wird für jeden eingegangenen Euro ein Baum von Aktionspartner Plant-for-the-Planet gepflanzt.