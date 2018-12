Zwölf Mordfälle, zwei neue WG's und ein geheimes Handyvideo über ein vermeintliches Stelldichein

Es geht wie immer um Mord, aber zum ersten Mal zeigt Bochums bester Polizeiberater richtig Gefühl: Der verschrobene Professor Felix "Einstein" Winterberg ( Tom Beck) findet plötzlich Gefallen an seiner Ersatzvaterrolle, als sich Elena Langes (Annika Ernst) Sohn Leon (Paul Bohse) bei ihm einquartiert. Der 13-jährige Junge hat nach einem Streit mit seiner Mutter aus Protest beschlossen, in Einsteins Badewanne zu übernachten. Auch Elena zieht um: Sie gründet mit Kirsten (Haley Louise Jones) von der Spurensicherung eine Frauen-WG und zieht nach langer Zeit mal wieder mit ihrer Freundin durch die Clubs. Allerdings hat die Kommissarin noch mit den Folgen einer anderen Partynacht zu kämpfen: Sie befürchtet, dass ans Licht kommen könnte, was zwischen Einstein und ihr passiert ist. Zwar erinnern sich beide an nichts, ihr Handyvideo lässt allerdings viele Peinlichkeiten vermuten. Elena Lange würde deshalb am liebsten einen großen Bogen um Einstein machen. Doch Oberkommissar Tremmel (Rolf Kanies) will nach wie vor nicht auf die Unterstützung seines "wissenschaftlichen Beraters" verzichten...

SAT.1 zeigt "Einstein" ab 7. Januar immer montags im Krimi-Doppelpack mit der neuen Serie "Der Bulle und das Biest".