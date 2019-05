Frage 1: Ab welchem Alter sind deutsche Bürger berechtigt, bei der Wahl des EU-Parlaments ihre Stimme abzugeben?

Antwort: 18

Seit der ersten Europawahl im Jahr 1979 wählen volljährige Unionsbürger und -bürgerinnen alle fünf Jahre Abgeordnete ins Europäische Parlament. Für Deutsche gelten dabei dieselben Regeln wie für alle Europäischen Staatsbürger. Wahlberechtigt ist man ab 18 Jahren, wenn man mindestens drei Monate lang in Deutschland oder einem anderen Mitgliedstaat der EU lebt und im Wählerverzeichnis der jeweiligen Heimatgemeinde eingetragen ist. http://www.europarl.europa.eu/germany/de/europa-und-europawahlen/europawahl-2019

https://www.europawahl-bw.de/wahlrecht.html#c38990

Frage 2: Dieses Gemüse ist Bestandteil der Flagge von Wales. Worum handelt es sich?

Antwort: Lauch oder Porree

Wales ist ein eigenständiges Land im Westen von Großbritannien und seit 1972 ein Mitglied der EU. Jedenfalls noch. Denn seitdem die Bürgerinnen und Bürger des Vereinigten Königreichs für den Brexit stimmten, wird auch Wales voraussichtlich aus der EU austreten.

Frage 3: Wie sieht die Europaflagge aus?

Antwort: Blau mit 12 Sternen

Die Europaflagge wurde im Jahr 1955 vom Europarat konzipiert und 1986 von der damaligen Europäischen Gemeinschaft übernommen. Es ist jedoch Zufall, dass die Europäische Gemeinschaft damals zwölf Mitgliedstaaten hatte. Die Sterne symbolisieren nämlich nicht die Anzahl der Mitgliedsstaaten. Die Europäer haben die Zwölf für ihre Flagge gewählt, weil diese Zahl Vollkommenheit und Vollständigkeit symbolisiert. Der Tierkreis hat zwölf Zeichen, das biblische Volk Israel zwölf Stämme, in der griechischen Mythologie gibt es zwölf Götter, das Jahr hat zwölf Monate und die Uhr hat zwölf Stunden. Die Sterne auf der Europaflagge sind folglich auch so platziert wie die Ziffern auf einer Uhr. Außerdem zeigen alle Sternenspitzen genau nach oben.

https://www.handelsblatt.com/technik/das-technologie-update/frage-der-woche/europa-warum-hat-die-eu-fahne-zwoelf-sterne/9162882.html?ticket=ST-2997375-VYd9ydmPEvpvYafDaKRa-ap6

Frage 4: In welcher Stadt liegt Sanssouci?

Antwort: Potsdam

Das Schloss Sanssouci ist nicht nur die meistbesuchte Sehenswürdigkeit in Potsdam, sondern darf sich gleichzeitig auch UNESCO Weltkulturerbe nennen und ist damit eines der bedeutendsten Schlösser Europas. Circa 70 Kilometer lange Parkwege umgeben das im 18. Jahrhundert erbaute Schloss. Der preußische König Friedrich der Große gab dem Schloss den Namen, welcher übersetzt so viel wie „Ein Leben ohne Sorgen“ bedeutet.

https://www.urlaubsguru.de/reisemagazin/schloss-sanssouci-potsdam/

Frage 5: Wer ist die Person auf dem Bild?

Antwort: Theresa May

Die 1956 geborene und derzeit amtierende britische Premierministerin der Conservative Party befindet sich noch immer in den Brexit-Verhandlungen, die sich auch über die Europawahl hinaus verzögern werden. Genügend politische Erfahrung für diese Verhandlungen sollte sie haben. Obwohl sie zunächst ihren Bachelor in Geographie in Oxford erlangte und bei der Bank of England arbeitete, trat sie bereits 1992 bei den britischen Unterhauswahlen an. Zwar scheiterte sie beim ersten Versuch, doch beim zweiten Anlauf 1997 gelang ihr der Sieg in ihrem Wahlkreis westlich von London. Seitdem ist sie dauerhaft im britischen Unterhaus vertreten und war in wichtigen Ämtern tätig: So war sie von 2010 bis 2016 Innenministerin vom Vereinigten Königreich, ehe sie nach dem Brexit-Referendum im Sommer 2016 schließlich Premierministerin wurde.

https://de.wikipedia.org/wiki/Theresa_May

Frage 6: Griechenland wird bis heute bezeichnet als die Wiege der…?

Antwort: Demokratie

In Griechenland konnte das Volk bereits im 5. Jahrhundert v. Chr an der Politik teilhaben. Damit war das Land der Vorreiter der späteren europäischen Demokratie-Bewegung, die schließlich u.a. in der Europäischen Union mündete.

https://www.phil.uni-passau.de/fileadmin/dokumente/lehrstuehle/stoll/Athen.pdf

Frage 7: Was ist der Eyjafjallajökull?

Antwort: Ein Vulkan in Island

Der Eyjafjallajökull ist der sechstgrößte Gletscher Islands und gleichzeitig ein Vulkan. Die größte Aufmerksamkeit erlangte der Vulkan im Frühling 2010, als er zuletzt aktiv war. Damals sorgte er für eine mehrtägige Sperrung des Luftraums über Nord- und Mitteleuropa. Im Nachhinein stellten sich die Flugverbote als unbegründet heraus.

https://de.wikipedia.org/wiki/Eyjafjallaj%C3%B6kull#Eruptionen_2010

Frage 8: Was ist das für ein Instrument?

Antwort: Ein Dudensack aus Schottland

Zusammen mit dem Schottenrock gilt der Dudensack als das Symbol Schottlands. Doch ursprünglich kommt das Instrument im Mittelalter aus Indien nach Europa, doch in Schottland setzte sich der Dudelsack über die Jahre als Tradition durch. Trotzdem gibt es neben dem bekannten schottischen und irischen Dudelsack in Europa schätzungsweise noch 180 weitere Arten des Dudelsacks. In der Regel wird der Dudelsack aufgrund seiner Lautstärke nur außerhalb von Gebäuden im Freien gespielt.

http://www.schottland-guide.com/dudelsack.php

Frage 9: Der Wahlspruch Frankreichs lautet: Freiheit, Gleichheit und…?

Antwort: Brüderlichkeit

"Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit" wurde während der Französischen Revolution zu einer oft geäußerten Parole. Auf Französisch lauten die Worte: Liberté, Egalité, Fraternité.

Als "Erfinder" der Parole gilt Antoine-François Momoro. Er gehörte zu den radikalen Cordeliers, die sich aktiv gegen die noch herrschende Monarchie aussprach. Statt "Brüderlichkeit" stand zunächst das Wort "Unteilbarkeit" (Indivisibilité) oder auch "Freundschaft" (Amitié).

Schon im Dezember 1790 sprach sich Maximilien Robespierre, einer der führenden Männer der Französischen Revolution, dafür aus, die drei Worte zusammen mit "Das französische Volk" auf Flaggen und Uniformen zu schreiben. Die Nationalversammlung nahm diesen Vorschlag jedoch nicht an.

1793, in der Kernzeit der Französische Revolution, schrieben viele Franzosen die Worte "Einheit, Unteilbarkeit der Republik; Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit oder der Tod" auf ihre Hausfassaden. Die letzten Worte "oder der Tod" sollten dann aber wieder entfernt werden, weil sie an die furchtbare Schreckensherrschaft erinnerten.

Frage 10: Welcher europäische Fürst hat zwei Schwestern namens Caroline und Stéphanie?

Antwort: Albert von Monaco

Albert von Monaco ist nach dem Tod seines Vaters seit April 2005 der amtierende Fürst von Monaco. Er stammt aus der adeligen Familie Grimaldi, eine weitverzweigte Adelsfamilie. Er gilt als besonders sportaffin. So vertrat er sein Land bereits fünfmal als Bobfahrer bei den Olympischen Winterspielen. Gleichzeitig ist er noch immer Mitglied der Internationen Olympischen Komitees. Er gilt zudem als erstes amtierende Staatsoberhaupt, welches den Nordpol betreten hat und besitzt einen schwarzen Gürtel im Judo.

Das Fürstentum Monaco ist kein Mitglied der EU oder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR). Es gilt im Verhältnis zur EU als Drittstaat.[1] Monaco ist jedoch eng mit der EU verbunden. Seit Januar 2000 unterhält Monaco eine diplomatische Vertretung bei der EU in Brüssel.[2]

Frage 11: Wie heißt diese Sehenswürdigkeit?

Antwort: Manneken Pis (Brüssel)

Die Brunnenfigur Manneken Pis, auch „Petit Julien“ genannt, ist eine große Touristenattraktion in der „Europa-Hauptstadt“ Brüssel. Die Bronzestatue stellt jedoch mehr als bloß einen urinierenden Knaben dar. Dieser steht nämlich für Meinungsfreiheit, Widerstandsgeist und demokratische Werte. Der kleine Julien hat auch eine weniger bekannte Schwester und einen Hund. Jeanneke Pis und Zinneke Pis sind ebenso in Brüssel zu finden.

https://www.andersreisen.net/manneken-pis-co-die-drei-beruehmten-pisser-aus-bruessel/