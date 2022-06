12 leckere Fingerfood Rezepte im Nu: kleine Snacks für Gäste schnell gemacht

#1 schnelle Snacks: Pizza am Stiel

Pizza geht immer – und in der Fingerfood Variante am Stiel ist sie auch viel einfacher zu essen, so dass eure Gäste sicher keine Fettflecken auf den Polstern hinterlassen. Alles, was Sie für die Pizza am Stiel brauchen:

Zutaten:

Pizzateig

Pizzasauce

geriebener Mozzarella

Peperoni

Salami

Schinken

Stiele

Das vollständige Rezept und die Zubereitung finden Sie hier

#2 schnelle Snacks: Ciabatta Schiff

Wie beim Italiener. Die Ciabatta Schiffchen sind im Nu zubereitet und füllen die hungrigen Mägen der Gäste ganz bestimmt. Damit kann der Abend kommen!

Zutaten:

Ciabatta

Käse

Olivenöl

Thunfisch

Mozzarella

Tomate

Das vollständige Rezept und die Zubereitung finden Sie hier

#3 schnelle Snacks: Karamell-Mandel-Popcorn

Sie haben zum Filmabend eingeladen, aber keine Snacks parat. Auweia! Aber keine Panik, in nur 10 Minuten könnte ein knuspriges Karamell-Mandel-Popcorn für die Gäste bereitstehen. Los geht's!

Zutaten:

Popcorn-Mais

Butter

Zucker

Honig

Salz

Mandeln

Das vollständige Rezept und die Zubereitung findet ihr hier

#4 schnelle Snacks: Scones

It’s tea time! Ob zum Tee, Kaffee oder einfach als süßer Snack zwischendurch: Diese super fluffigen Scones werden Ihre Gäste garantiert verzaubern!

Zutaten:

Weizenmehl

Backpulver

Rohrzucker

kalte Butter

Ei

Milch

Salz

Das vollständige Rezept und die Zubereitung finden Sie hier

Haben Sie schon mal Schokoladen Hummus probiert? Nein? Dann wird es Zeit. Wir haben das Rezept für Sie. © bhofack2

#5 schnelle Snacks: Schokoladen-Hummus

Haben Sie schon mal süßen Hummus probiert? Nein? Dann wird es Zeit. Die süße Variante des Kichererbsen-Aufstrichs genießen Sie am besten zu Obst oder ganz einfach auf Crackern oder Brot. Und das Beste daran – unser Rezept ist komplett vegan.

Zutaten:

Datteln

Kichererbsen

Wasser der Kichererbsen

Kokosöl

Zartbitterschokolade

Kakaopulver

Salz

Das vollständige Rezept und die Zubereitung finden Sie hier

#6 schnelle Snacks: Pizza-Tüten

Lust auf Pizza, aber keine Stiele für die Pizza am Stiel (siehe oben) parat? Dann zaubern Sie doch ganz einfach in nur wenigen Minuten für Ihre Gäste diesen Pizza-Snack, der mit Sicherheit für einige "Wow, ist das lecker"-Kommentare sorgen wird.

Zutaten:

Champignons

Schinken

Frühlingszwiebeln

Tomaten

Oregano

Salz

Pfeffer

geriebener Emmentaler

Pizzateig

Eigelb

Mozzarella

Das vollständige Rezept und die Zubereitung finden Sie hier

#7 schnelle Snacks: Käsestangen mit Meersalz und Rosmarin

Manchmal reicht auch einfach etwas zum Knabbern. Selbstgemachte Käsestangen sind der perfekte Conversation Starter – Knabberkram einkaufen kann ja jeder! Selbermacher aber auch. Denn dieses Rezept ist einfach, schnell und auch für Koch-Anfänger geeignet:

Zutaten:

410 g Blätterteig

3 Eier

1,5 EL Wasser

150 g Parmesan

Rosmarin

Pfeffer

Meersalz

So einfach geht’s:

Ei und Wasser vermischen und den ausgerollten Blätterteig damit bestreichen. Teig halbieren und die eine Hälfte mit Parmesan bestreuen. Teighälften übereinander falten und in 2 cm dicke Streifen schneiden. Streifen in sich verdrehen, nochmal mit Ei bestreichen und mit Meersalz und Rosmarin würzen. 20 Minuten bei 175 Grad backen.

In 15 Minuten fertig: Die schnellsten Donuts der Welt, die Ihre Gästen garantiert ruckzuck wegnaschen werden. © GMVozd

#8 schnelle Snacks: Schnelle Donuts

Dürfen wir vorstellen: die schnellsten Donuts der Welt. Aus einem fertigen Brötchenteig und Puderzucker lassen sich in Windeseile zuckersüße Donuts backen, die Ihren Gästen ein Lächeln auf die Lippen zaubern. In 15 Minuten sind sie fertig, stoppt die Zeit!

Zutaten:

Brötchenteig

Puderzucker

bunte Streusel

Smarties

Das vollständige Rezept und die Zubereitung finden Sie hier

#9 schnelle Snacks: Pretzel Pieces mit Honig-Senf

Süß-salzige Brezeln sind ein beliebter amerikanischer Snack. Mit einer Laugenbrezel und wenigen Zutaten holen Sie sich das Amerika-Feeling in Fingerfood-Form nach Hause.

Zutaten:

1 Laugenbrezel

2 El Olivenöl

1 El Zwiebelpulver

2 El Senf mit Honig

Salz

Honig-Öl, Salz Zwiebelpulver und Senf verrühren. Brezel in Stücke reißen und unter die Senf-Mischung rühren. Auf dem Backblech ausbreiten und bei 180 Grad etwa 20 Minuten backen.

Pizza in Muffinform ist der ideale Snack für Gäste. Und das Beste: Das Rezept ist so einfach, dass Sie für dieses Gericht nicht ewig in der Küche stehen müssen. © iuliia_n

#10 schnelle Snacks: Pizzamuffins

Noch ein Pizza-Rezept?! Oh ja, denn von Pizza können wir einfach nie genug bekommen. Holen Sie die Muffinförmchen raus – diese Pizza-Muffins haben es in sich!

Zutaten:

Mehl

Trockenhefe

Milch

Olivenöl

Ei

Salz

Zucker

Oliven

Salami

geriebener Käse

getrocknete Tomaten

Kräuter der Provence

Das vollständige Rezept und die Zubereitung finden Sie hier

#11 schnelle Snacks: Tomate-Mozzarella-Snack

Tomate Mozzarella mal anders. Damit die Kombination aus Tomate und Mozzarella Fingerfood-tauglich wird, servieren wir sie heute auf Baguette mit einem Kräuterdressing – Bon Appétit!

Zutaten:

1 Baguette

3 Mozzarella

3 Tomaten

2 Päckchen Salatkräuterdressing

3 EL Öl

3 EL Wasser

2 Knoblauchzehen

Kräuterdressing mit Wasser und Öl anrühren und den Knoblauch in das Dressing pressen. Baguette in Scheiben schneiden und jede Scheibe mit einer Scheibe Mozzarella und Tomate belegen. Dressing darüber verteilen.

Party-Häppchen: Dieser Tomaten-Mozzarella-Snack ist lecker und ganz schnell vorbereitet. Schließlich soll es auch für Sie ein schöner und entspannten Abend mit Ihren Gästen werden. © zi3000

#12 schnelle Snacks: Herzhafter Pizzaring

Da ist es – das finale Pizza-Rezept dieser Sammlung. In der Blätterteig-Variante kommen Käse, Tomaten und Co. besonders gut zur Geltung. Und das Gericht ist ruck zuck und ohne Stress gezaubert.

Zutaten:

Blätterteigrollen

Pesto

Pfeffer

Salz

Ei

Tomaten

Schnittlauch

geriebener Käse

Das vollständige Rezept und die Zubereitung finden Sie hier

Ganz gleich für welches unserer 12 schnellen Snack-Rezepte Sie sich entscheiden: Ihre Gäste werden nicht hungrig nach Hause gehen, versprochen.