Gesunde Frühstücksrezepte der Stars: Das essen Heidi Klum & Co. am Morgen zum Abnehmen

Ein gesundes Frühstück ist der beste Start in den Tag – besonders wer ein paar Kilo verlieren will, sollte morgens nicht nur einen Kaffee trinken, sondern auf ein gesundes Frühstück setzen, das lange satt macht. Wir haben recherchiert, was die Stars am frühen Morgen essen. Hier gibt es die leckersten Diät-Rezepte für einen gesunden Start in den Tag.