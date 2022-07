Voraussetzungen für den Jetski-Führerschein

Ob im Strandurlaub in Spanien oder an den deutschen Küsten – um Jetski zu fahren, die mehr als fünf PS haben, benötigen Sie fast überall einen sogenannten Sportbootführerschein Binnen oder einen Sportbootführerschein See. Um diesen erwerben zu können, müssen einige Voraussetzungen gegeben sein. So ist ein Mindestalter von 16 Jahren Pflicht; ebenso eine Einverständniserklärung der Eltern von Minderjährigen. Sie benötigen ein ärztliches Attest, welches Ihnen ein gutes Sehvermögen sowie eine ausreichende körperliche Konstitution bescheinigt. Des Weiteren ist ein polizeiliches Führungszeugnis oder ein Kfz-Führerschein vonnöten. Ebenfalls wichtig: Natürlich sollten Sie schwimmen können.

Erst büffeln, dann Jetski fahren

Nur wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, können Sie einen Jetski-Führerschein machen. Dieser gliedert sich in eine theoretische und in eine praktische Prüfung. Die Prüfungen können Sie jederzeit machen, wenn Sie das Gefühl haben, dafür bereit zu sein. Wenden Sie sich an den Deutschen Motoryachtverband (DMYV), wo die Prüfungen abgelegt werden. Informationen hierzu erhalten Sie auch in der Bootsschule Ihres Vertrauens. Die Kosten für einen Jetski-Führerschein variieren beziehungsweise sind abhängig von der jeweiligen Fahrschule, weshalb eine pauschale Preisnennung hier nicht möglich ist. Rechnen Sie mit mindestens 150 Euro und höchstens 450 Euro. Zu den eigentlichen Kosten kommen noch weitere Gebühren – etwa für das Lehrmaterial, die Prüfungsgebühr und Überseekarten – hinzu.