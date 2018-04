Frühstücksfernsehen

Überglücklich zeigten sich Herzogin Kate und Prinz William nach der Geburt ihres dritten gemeinsamen Kindes. Der kleine Prinz erblickte am 23. April 2018 das Licht der Welt in London. Morgens wurde die Herzogin mit Wehen von Prinz William persönlich ins Krankenhaus gefahren. Am Abend präsentierten sie bereits den wartenden Fans und der Presse ihren zweiten Sohn.

Herzogin Kate zeigte sich im roten Kleid - und setzte damit ein Zeichen

Obwohl die Geburt erst wenige Stunden her war, sah Kate Middleton schon wieder perfekt gestylt aus. Sie trug ein rotes Kleid der Designerin Jenny Packham mit weißem Spitzenkragen. Dazu kombinierte sie nudefarbene Pumps. Was für ein schöner Tribut an die verstorbene Prinzessin Diana!

Die Mutter von Prinz William und Prinz Harry hatte nach der Geburt von Prinz Harry im Jahr 1984 ebenfalls ein rotes Kleid mit weißem Kragen getragen, als sie sich mit Baby Harry zum ersten Mal der Öffentlichkeit zeigte.

Doch das war nicht die einzige Besonderheit bei Kates Auftritt mit dem jüngsten Royal. Der kleine Prinz, dessen Name noch nicht verkündet wurde, machte eine bedeutungsvolle Geste. Alle Details erfahrt ihr oben im Video!