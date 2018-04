Frühstücksfernsehen

Prinz William und Herzogin Kate sind wieder Eltern geworden. Der Junge kam heute um 11.01 Uhr im St. Mary's Hospital im Londoner Stadtteil Paddington zur Welt. Mutter und Kind sind beide wohlauf, berichtet das Königshaus über ihren Twitter-Account. Weitere Infos zu dem royalen Nachwuchs bekommt ihr oben in unserem Video.

Der Name des kleinen Prinzen ist aber noch unbekannt. Im Vorfeld der Geburt gab es viele Spekulationen um den Namen des Kindes. Viele Wetten wurden abgeschlossen. Als Favorit galt bei den Buchmachern der Name Alice. Aber auch Arthur stand hoch im Kurs.

William und Kate haben bereits zwei Kinder

Das royale Traumpaar hat bereits zwei Kinder. Prinz George kam am 22. Juli 2013 zur Welt. Seine kleine Schwester Charlotte erblickte am 2. Mai 2015 das Licht der Welt. Die dritte Schwangerschaft von Herzogin Kate wurde, früher als üblich, bereits Anfang September bekannt gegeben. Und das aus einem guten Grund. Denn Kate litt zu Beginn ihrer Schwangerschaft an einer schweren Form der Morgenübelkeit und konnte aus diesem Grund viele öffentliche Termine nicht mehr wahrnehmen. So auch die Einschulung von Prinz George.

Der kleine Prinz ist nun Platz fünf der britischen Thronfolge

Der Sohn von William und Kate steht in der britischen Thronfolge nun auf Platz fünf hinter seinem Opa Prinz Charles, Vater Prinz William, Bruder Prinz George und Schwester Prinzessin Charlotte. Onkel Harry rutscht nun einen Platz hinunter auf den sechsten Rang. Aber das stört den zukünftigen Ehemann von Meghan Markle gar nicht. Er hat bereits erklärt, dass er sehr sehr glücklich für William und Kate sei.

Eine Neuerung gibt es in der britischen Thronfolge aber mit der Geburt des kleinen Prinzen. Ein Mädchen wird nicht mehr von einem jüngeren Bruder in der Thronfolge verdrängt werden. Somit bleibt Schwester Charlotte definitiv auf Platz vier.