Die Hochzeit von Meghan Markle und Prinz Harry beherrscht seit Tagen die Schlagzeilen. Dabei steht aber nicht nur die wunderschöne Braut Meghan oder der nervöse Bräutigam Harry im Fokus. Auch so manch ein Gast tanzte bei dem Event des Jahres aus der Reihe.

Harrys Ex-Freundin Chelsy Davy sorgt für Aufregung

So zum Beispiel Chelsy Davy, die Ex-Freundin von Harry. Viele Zuschauer werden sich gewundert haben, dass die ehemalige Geliebte des Prinzen überhaupt eingeladen war. Immerhin hatten die beiden zwischen 2004 und 2011 eine On-and-Off-Beziehung. Chelsy begleitete Harry sogar zu der Hochzeit seines Bruders William mit Herzogin Kate. Nach der endgültigen Trennung blieben die beiden aber weiterhin Freunde.

Deswegen lud Harry Chelsy auch zu seiner Hochzeit mit Meghan Markle ein. Doch ihr Auftritt sorgte für Gesprächsstoff. Die Schmuckdesignerin erschien in einem, für eine royale Hochzeit, etwas zu knappem Kleid. Ob sie Harry damit noch einmal zeigen wollte, was er verpasst hat? Das wird wohl nur Chelsy wissen.

Buh-Rufe für Victoria Beckham

Bereits vor der Trauung sorgte ein anderer Gast für Unmut bei den vielen Fans, die vor der Kirche gewartet hatten. Victoria Beckham erschien mit ihrem Ehemann David. Doch ihr Auftritt kam gar nicht gut an. Ohne ein Lächeln spazierte sie an den Fotografen und Fans vorbei. Das kam gar nicht gut an. Es waren sogar Buh-Rufe aus der Menge zu hören.

Fergie darf wieder mitfeiern

Mit dem Auftritt von Sarah Ferguson, kurz Fergie genannt, hat wohl auch keiner gerechnet. Die Tante von Prinz Harry wird seit ihrer Scheidung von Prinz Andrew, dem Bruder von Prinz Charles, nicht mehr zu öffentlichen Anlässen eingeladen. Begeistert schritt sie aber am 19. Mai in die St. George's Chapel und freute sich sichtlich viele bekannte Gesichter wiederzusehen. Ob die Queen so begeistert von ihrer Anwesenheit war, ist nicht bekannt. Aber Prinz Harry war diese Einladung offenbar sehr wichtig - und er hat sich durchgesetzt.

Meghans Freundin zeigt ihren Knack-Po

Der wohl mit Abstand größte Aufreger war aber der Auftritt von Meghans guter Freundin Jessica Mulroney. Diese kam in einem eng anliegenden, blauen Kleid - und zog damit alle Blicke auf sich. Denn besonders ihr Po kam dabei gut zur Geltung. Das erinnert doch verdächtig an Pippa Middletons Auftritt als Brautjungfer bei ihrer Schwerster Kate Middleton. In ihrem weißem und engen Kleid stahl sie ihrer großen Schwester und Braut beinahe die Show. Ob Meghan den sexy Auftritt ihren Freundin Jessica Mulroney so gut fand?

Das könnte dich auch interessieren: 5 Fragen, die wir uns nach der Hochzeit von Meghan und Harry stellen