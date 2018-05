Meghan Markle und Prinz Harry sind verheiratet. Nicht nur die Engländer fieberten der royalen Hochzeit gespannt entgegen. Auch Fans auf der ganzen Welt verfolgten die Trauung vor den Bildschirmen. Und das lange Warten auf die Hochzeit des Jahres hat sich wirklich gelohnt. Die Trauzeremonie hatte viele Highlights zu bieten.

Die Liebe zwischen Meghan und Harry war für alle sichtbar

Besonders auffällig waren die vielen liebevollen Gesten zwischen Meghan und Harry. Sie tauschten verliebte Blicke aus und hielten unentwegt Händchen. Besonders rührend war der nervöse Harry, der gespannt auf den Einzug seiner Braut gewartet hat und seine Freude, als er die wunderschöne Meghan in ihrem Brautkleid auf sich zukommen sah.

Die Liebe zwischen den beiden war in der Kirche deutlich zu spüren. Und auch der Kuss zwischen den Frischvermählten dauerte mit seinen zwei Sekunden deutlich länger als so manch ein anderer royaler Kuss nach einer Trauung. Die süßesten Momente des Brautpaares haben wir für euch zusammengefasst.

So viel Offenheit haben sich bislang nicht viele royale Brautpaare getraut. Doch mit der Schauspielerin Meghan Markle weht nun offenbar ein neuer Wind im Buckingham Palast.

Harrys Mutter Diana hatte großen Einfluss auf ihn

Frischen Wind hat im Jahr 1981 bereits eine andere Frau in die englische Monarchie gebracht. Keine geringere als Harrys Mutter Diana. Nach ihrer Hochzeit mit Prinz Charles sah zunächst alles nach einer Traum-Ehe aus. Doch die Idylle bekam schnell Risse. Charles und Diana ließen sich 1996 - nach fünfzehn gemeinsamen Jahren - scheiden. Diana verlor durch die Scheidung zwar ihren Adelstitel, für viele war sie aber trotzdem die "Königin der Herzen". Sie setzte sich für viele karitative Zwecke ein, wie beispielsweise dem Verbot von Landminen, obdachlose Kinder und für Krebskranke. Ihre Arbeit mit aidskranken Menschen brachte ihr großes Lob ein und half das Stigma der Krankheit abzubauen. Doch am 31.08.1997 verunglückte Diana bei einem Autounfall in Paris tödlich.

Prinz Harry und sein Bruder Prinz William litten sehr unter dem Verlust. Harry ist mittlerweile in die Fußstapfen seiner Mutter getreten und setzt sich für benachteiligte Menschen ein. Kein Wunder also, dass Diana bei der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle eine ganz besondere Rolle spielte. Der Bräutigam hat sich eine Besonderheit für seine Hochzeit überlegt, um an dem für ihn so wichtigen Tag auch seine Mutter zu gedenken. Ein weiterer, sehr emotionaler Moment bei der Trauung.

