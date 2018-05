Gast bei der Royal Wedding von Prinz Harry und Meghan Markle sein zu dürfen - das haben sich sicher viele Beobachter des Hochzeitsspektakels gewünscht. Nur eine auserlesene Gruppe an Personen durfte der Trauung am 19. Mai 2018 in der Nähe von London beiwohnen. Unter den Gästen befanden sich Hollywood-Stars wie George Clooney und Prominente wie David Beckham und seine Ehefrau Victoria Beckham. Aber auch 1200 Bürger waren eingeladen.

Goodie Bags waren nicht mit Luxus-Artikeln gefüllt

Als Geschenke für die Gäste gab es Goodie Bags. Leinentaschen, gefüllt mit Aufmerksamkeiten, die die Gäste für immer an den besonderen Tag im Leben von Prinz Harry und Meghan Markle erinnern sollten. Kurios: Der Inhalt der Goodie Bags dürfte so manchen Royal-Fan jedoch enttäuschen.

Statt teurer oder exklusiver Geschenke waren die Goodie Bags unter anderem mit einem Stück Kuchen aus Butterteig gefüllt. Außerdem gab es einen Schokoladen-Goldtaler, einen Rabatt-Gutschein von 20 Prozent, einlösbar im Schloss-Geschenke-Shop. Wer auch seinen heimischen Kühlschrank mit einer Erinnerung an die Royal Wedding schmücken möchte, kann dies mit einem Kühlschrank-Magneten tun.

Außerdem befand sich eine Flasche Wasser in der Tasche. Über diese dürften viele der Hochzeitsgäste durchaus dankbar gewesen sein, bedenkt man die sommerlichen Temperaturen, über die sich Prinz Harry und Meghan Markle an ihrem Hochzeitstag freuen durften. Die Leinentaschen waren verziert mit einem aufgestickten "H" und "M", den Initialen des Brautpaares. Auch der Datum und der Ort der Hochzeit waren darauf verewigt.

Geschenktaschen werden auf eBay versteigert

Auch wenn die Geschenke in der Goodie Bag eher bescheiden ausfielen, haben viele Besitzer erkannt, dass es sich um Kult-Stücke handelt und das Interesse an ihnen riesig ist. Für 100 bis zu 400 Pfund (umgerechnet 114 Euro bis zu 456 Euro) werden sie im Internet zum Verkauf angeboten.

