Genialer Spaß am Vorabend: In der neuen Comedy-QuizShow „Genial oder Daneben?“ mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen, Wigald Boning und prominenten Gästen kämpft je ein Kandidatenpaar um bis zu 6.000 Euro – ab 31. August 2020, montags bis freitags um 19.00 Uhr in SAT.1