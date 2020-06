Hat Katze Nala oder Hund Jiff mehr Instagram-Follower? Einen "Guinness World Record" in dieser Disziplin halten sie beide. Wie lange brauchte Lucky Diamond Rich, um zum am meisten tätowierten Mann der Welt zu werden? Und wie alt ist die älteste fliegende Trapezkünstlerin der Welt? Diesen und 30 weiteren verrückten Weltrekorden geht SAT.1 am Freitag, 19. Juni in "Guinness World Records – die 33 verrücktesten Rekorde" auf den Grund. An den folgenden Freitagen geht es weiter mit den extremsten (26. Juni) und spektakulärsten (3. Juli) Rekorden der Welt.

Insgesamt 99 Rekorde präsentiert Angelina Kirsch in den drei Folgen der Showreihe– gibt es da einen, der sie besonders beeindruckt hat? "Es ist sehr schwer, sich nur für einen Rekord zu entscheiden. Alles was mit Kindern, Tieren und außergewöhnlicher Disziplin zu tun hat, fasziniert mich", fasst die 31-Jährige zusammen. Angelina Kirsch selbst halte jedoch keinen Rekord: "Ich kenne meine Grenzen!"

"Guinness World Records – die 33 verrücktesten Rekorde", 19. Juni 2020, 20:15 Uhr

"Guinness World Records – die 33 extremsten Rekorde", 26. Juni 2020, 20:15 Uhr

"Guinness World Records – die 33 spektakulärsten Rekorde", 3. Juli 2020, 20:15 Uhr