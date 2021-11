Startschuss für die Liebe. Am 3. November können sich 12 (noch) Singles bei "Hochzeit auf den ersten Blick" wieder das Jawort geben. Dabei verlassen sich die Teilnehmer:innen ganz auf die Wissenschaft und Expertise von Dr. Sandra Köhldorfer, Beate Quinn und Markus Ernst, die den Matching-Prozess übernehmen.

Das sind die Teilnehmer:innen aus Staffel 8

Michael (30)

Über sich erzählt Michael, dass er von selbst nicht auf fremde Leute zugehen würde. Dadurch habe er vielleicht einige Chancen verpasst. Seine Zukünftige sollte gut aussehen, selbstbewusst sein, zuverlässig, ebenso wie ein offener und ehrlicher Mensch. Auch Kompromissbereitschaft sollte sie mitbringen. Was sich Michael wünscht: "Einfach ankommen. Mit dem richtigen Partner durchs Leben gehen."

David (27)

David fühle sich zwar nicht oft allein in seiner Wohnung, aber er merke schon, dass etwas fehle, gibt er zu. Seine Traumbeziehung beschreibt er als eine Mischung aus Freundschaft und Romantik: Eine Beziehung, in der man über alles miteinander sprechen kann und die Hobbys teilt, "den anderen wertschätzt und das immer wieder zeigen", erklärt der 27-Jährige.

Selina (26)

"Bis dato habe ich nicht den perfekten Mann für mich finden können", erzählt Selina. "Perfekt ist auch relativ, es gibt keinen perfekten Mann, aber mein passendes Gegenstück, sagen wir so", fügt die 26-Jährige hinzu. Zu ihr würde ein Mann passen, der "einfach offen ist und sagt, was er denkt", beschreibt Selina. Nur so könne man Konflikte aus der Welt schaffen.

Anika (30)

"Ich bin immer sehr laut. Ich weiß aber auch, wann ich mal ein bisschen ruhiger sein sollte", beschreibt sich Anika. Sie wünscht sich einen Partner, weil sie abends ankommen und den Tag gemeinsam Revue passieren lassen möchte und natürlich auch, um Erlebnisse zu teilen.

Welches Paar hat geheiratet?

In Folge 1 wurden gleich zwei Paare gematcht eines davon hat sich am Standesamt das Jawort gegeben:

Michael und Selina (verheiratet)

David und Anika (gematcht) Lies hier mehr über das neu gematchte Paar.

Michael und Selina

Sie haben sich getraut und einem (noch) völlig unbekannten Menschen ihr Jawort gegeben. Doch so fremd fühlt sich der Ehepartner bzw. die Ehepartnerin gar nicht an. Nach der Trauung gesteht Selina: "Wir hatten direkt so eine Verbundenheit". Und auch Michael kann seine Augen kaum von seinen Angetrauten lassen: "Ich bin froh, dass ich sie kennenlernen durfte", sagt er bereits nach wenigen Stunden.

Wer ist noch zusammen?

