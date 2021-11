Hochzeit auf den ersten Blick

Im Clip: Vorschau: Unterschiede führen zu den ersten Ehekrisen

Robert: "Am liebsten halte ich mich im Wasser auf"

Für den 30-jährigen Robert ist die Natur wie seine zweite Wohnung. Vor allem das Wasser ist sein liebstes Element: "Wenn ich am Wasser bin, schalte ich mein Gehirn ab", erzählt der Leiter einer Qualitätsabteilung. Sein größter Wunsch ist es: "Diese Welt endlich nicht mehr allein zu genießen." "Also Zweisamkeit, oder Dreisamkeit oder Viersamkeit", fügt er verschmitzt hinzu.

Juliane – ein Match wie Faust aufs Auge?

Von den Experten wir die 31-Jährige als eine Person beschrieben, die weiß, was sie will und auch mit beiden Beinen im Leben steht. Auch Juliane, wie ihr noch unbekannter Ehemann, liebt die Natur und nutzt ihre Zeit dort, um Abschalten und Runterkommen. Doch auch das Wasser spielt eine wichtige Rolle in ihrem Leben: Sie genießt die Zeit auf ihrem kleinen Boot und nutzt die Auszeit als Ausgleich zu ihrem Arbeitstag.

