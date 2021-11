Im Clip: Die Experten halten Simone und Marcus für ein "Perfect Match"

Eine richtige Frau für den Mann in der Beziehung

Marcus ist 33 Jahre alt und Kita-Leiter. Er beschreibt sich als ein sozialer, humorvoller und gerechter Mensch und wünscht sich eine Frau, für die er der Mann in der Beziehung sein kann – ein Fels in der Brandung eben: "Dafür habe ich die breiten Schultern und da kann man gut was ablassen", sagt Marcus. "Mein größter Wunsch ist es, die richtige Frau an meiner Seite zu finden und am liebsten gemeinsam mit ihr alt werden", fügt der Fußballtrainer noch hinzu.

Gematcht wird Marcus mit Simone. Sie wird von den Experten als eine starke Frau beschrieben, die aber einen Beschützer sucht. "Da könnte er Beschützer sein", schlussfolgert Markus Ernst. Sie hofft darauf, "dass da jemand kommt, der passt wie Arsch auf Eimer".

Lies hier: Diese "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paare wurden bereits gematcht

Simone wird im Brautladen überrascht

Noch weiß die 31-jährige Sachbearbeiterin Simone nichts von ihrem glücklichen Match. Dennoch kann sie es kaum erwarten zu heiraten. So trifft es sich gut, dass Simone schon mal nach Brautkleidern suchen möchte, nur für den Fall – und genau dieser Fall trifft im Brautkleidladen ein: Beate Quinn überrascht die ahnungslose Simone. Aus ahnungslos wird innerhalb von wenigen Sekunden absolut sprachlos.

Als Simone verkündet wird, dass es für sie ein Match gibt, bleibt ihr fast die Luft weg. "Ich bin total platt, total überrumpelt", gesteht die Braut. "Jetzt ist der gute Moment für einen Schnaps", verkündet Simone, nachdem der erste Schock überwunden wurde.

Glückshormone bei Marcus

Ihr zukünftiger Mann Marcus wird beim Kanufahren überrascht. Auch ihm steht die Freude in Großbuchstaben im Gesicht geschrieben. Der Hochzeitstag rückt immer näher und Marcus merkt: "Die Aufregung wird von Tag zu Tag schlimmer. Bei den Worten 'meine Frau', da bekomme ich schon Glückshormone, das ist Wahnsinn", gesteht Marcus, als er gemeinsam mit Freunden und Familie beim Bowlen ist.

Auch Simone bespricht die bevorstehende Hochzeit mit ihren Freundinnen. Diese interessiert brennend, ob sich Simone küssen lassen wollen würde. "Ich glaube, das ist eine Bauchentscheidung. Es ist ja auch eine fremde Person, also eher nein", schätzt sich die Braut selbst ein. Nachdem auch das Brautkleid und der Anzug eingetütet wurden, steht der Hochzeit nichts mehr im Weg – außer möglicherweise ein "Nein" der Braut oder des Bräutigams …

Wie es für das frischgematchte Paar weitergeht, erfährst du immer mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1.

Das könnte dich auch interessieren: