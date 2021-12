Hochzeit auf den ersten Blick

Im Clip: Briefe voller Gefühl und große Vorfreude auf den Partner

Das Feuer lodert

Am Tag der Hochzeit zeigt sich selbst die Standesbeamtin sichtlich berührt von Lisa und Mario. "Ihr macht es mir nicht gerade einfach, Worte zu finden", sagt sie an das Brautpaar gerichtet. Auch am nächsten Morgen ist die Magie zwischen den beiden nicht verflogen: "Es war so magisch", schwärmt Dr. Sandra Köhldorfer von der Hochzeit des Paares. "Ich bin so gerührt, welche Harmonie zwischen den beiden herrscht. Und ich bin immer noch ganz geflasht wie viel Liebe zwischen den beiden ist", fügt sie glücklich hinzu.

Zusammen oder getrennt? Noch ist alles offen

Bislang scheint das Paar auf Wolke Sieben zu schweben, doch sie befinden sich noch ganz am Anfang ihrer Reise. Wie die nächsten Tage und Wochen für Mario und Lisa weitergehen werden, siehst du immer mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1.

