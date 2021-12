Hochzeit auf den ersten Blick

Im Clip: Viele Höhen und Tiefen: Bleiben Lisa und Mario verheiratet?

+++ Update 23.12.2021 +++

Entscheidungstag. Einfach waren die letzten Wochen für das vermählte Paar nicht. Mario und Lisa mussten um ihre Beziehung und Ehe kämpfen. Zuvor hatte Lisa geäußert, dass sie sich nicht zu Mario hingezogen fühlen würde. Ein herber Schlag für Mario. Doch das Paar hat nicht aufgehört zu kommunizieren und seine Gefühle offen zu legen. Etwas, das ihre Ehe vermutlich gerettet hat.

Ehe oder Scheidung?

Bevor es um die Entscheidung geht, wendet sich Lisa noch mal an ihren Mann Mario: "Ich schätze unglaublich diese Loyalität und den Respekt, den du mir entgegenbringst. Auch diese verdammt Ehrlichkeit", sagt sie fast unter Tränen. "Dass ich in ihm wieder diesen Mann vom Standesamt sehe, das kommt nach und nach. Danke, dass du mir die Zeit lässt", fügt sie hinzu.

Schlussendlich entscheiden sich beide für die Ehe. Dafür hat Ralf, der mit den anderen Teilnehmer:innen das Gespräch über einen Bildschirm verfolgt, nur lobende Worte: "Wir sind alle pfeilschnell. Die leben das Experiment: 'Kann aus Wissenschaft Liebe werden?' Die wollen daran glauben."

+++ Update 9.12.2021 +++

Erste Krise bei Lisa und Mario

Lisa und Mario stecken in ihren Flitterwochen in einer Krise. Die 26-Jährige findet ihren Mann plötzlich nicht mehr anziehend – ganz im Gegensatz zu ihrem Hochzeitstag. Nach einem gemeinsamen Bootstrip geht Lisa allein spazieren und sagt weinend: "Die Euphorie ist beim Segeltörn schon etwas abgeflacht gewesen. Ich habe da schon gemerkt, optisch ist er nicht mein Bild eines Mannes."

Können sie ihre Ehe retten?

Mario weiß von dem Problem seiner Frau. Der 36-jährige Landshuter ist verletzt, will jedoch trotzdem noch nicht aufgeben. Auch Lisa möchte um die Ehe kämpfen. Aber reicht das? Kommt die körperliche Anziehung bei Lisa zurück? Oder ist die Ehe nun bereits zum Scheitern verurteilt?

Das Feuer lodert

Am Tag der Hochzeit zeigt sich selbst die Standesbeamtin sichtlich berührt von Lisa und Mario. "Ihr macht es mir nicht gerade einfach, Worte zu finden", sagt sie an das Brautpaar gerichtet. Auch am nächsten Morgen ist der Zauber zwischen den beiden nicht verflogen: "Es war so magisch", schwärmt Dr. Sandra Köhldorfer von der Hochzeit des Paares. "Ich bin so gerührt, welche Harmonie zwischen den beiden herrscht. Und ich bin immer noch ganz geflasht, wie viel Liebe zwischen den beiden ist", fügt sie glücklich hinzu.

Zusammen oder getrennt? Noch ist alles offen

Bislang scheint das Paar auf Wolke sieben zu schweben, doch sie befinden sich noch ganz am Anfang ihrer Reise. Wie die nächsten Tage und Wochen für Mario und Lisa weitergehen werden, siehst du immer mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1.

