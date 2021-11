Im Clip: Ralf und Manuela wünschen sich ein klassisches Rollenbild

"Umso größer die Familie, umso besser"

Ralf weiß, was er will. Der 57-Jährige ist inzwischen seit drei Jahren Single und würde sich eine Partnerin wünschen, für die Fürsorge und Vertrauen wichtig sind und die ebenso zu Verbundenheit und Schaffenskraft bereit ist wie er. Außerdem ist ihm seine Familie sehr wichtig: "Je größer die Familie, umso besser", findet Ralf.

"Meine Familie bedeutet mir sehr, sehr viel", erzählt auch Manuela. Ihr ist es besonders wichtig, dass sie bei dem Experiment "Hochzeit auf den ersten Blick" hinter ihr steht. Von ihrem Zukünftigen würde sie sich wünschen, dass er modern, nett, familiär wäre, beschreibt sie. Zudem erzählt die 50-Jährige: "Mich um andere zu kümmern gibt mir mehr, als etwas für mich zu tun."

Lies hier: Diese "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paare wurden bereits gematcht

Die Stimme war schon ein Match

In der Analysephase wurden den Singles Antworten von ihren potenziellen Partnern vorgespielt. Vor allem Manuela war von Ralfs Stimme absolut hin und weg: "Können wir das noch mal abspielen? Kann ich das gleich mitnehmen?", fragt sie Beate Quinn und lacht.

Nachdem Manuela von der Sexualtherapeutin am Wohnwagen ihrer Zwillingsschwester überrascht wurde, ist sie völlig geplättet: "Ich zittere am ganzen Körper. Das ist das, was ich mir von Anfang an gewünscht habe!" Mit bebender Stimme und Tränen in den Augen ruft sie ihre Kinder an und teilt ihnen die frohe Botschaft mit: "Eure Mama wird heiraten!"

Als sie später mit ihren zwei Kindern zusammensitzt, stellt sie noch mal klar: "Auch wenn ich weiter weg sein sollte, bin ich immer da." Kein Weg sei ihr zu weit, um ihre Kinder und Enkelkinder zu sehen.

Ralf ist zuversichtlich

Der zukünftige Bräutigam wird von Diplom-Psychologe Markus Ernst am Golfplatz überrascht – mit vollem Erfolg: "Ich bin nicht oft überrascht", gibt der 57-Jährige zu. "Ich bin aufgeregter als sonst und mehr, als ich zugeben würde." Bei einer Poker-Runde mit seinen Freunden hat er sich aber wieder gefasst: "Wenn ich das wiederbekomme, was ich an Familie und Emotionen zu geben habe, dann kann es nur perfekt sein. Sonst bin ich eine coole Rampensau. Das mach ich schon", zeigt er sich selbstbewusst.

Wie es für Ralf und Manuela weitergeht, siehst du am Mittwoch, den 17. November 2021, um 20:15 Uhr in SAT.1.

Das könnte dich auch interessieren: